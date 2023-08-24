CHP'li İzmir B.B. mahkeme kararını tanımadı, vatandaş ile polisi karşı karşıya getirdi!

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Harmandalı'nda hukuku yok sayan uygulaması vatandaşla polisi karşı karşıya getirdi. İzmir 4. İdare Mahkemesi'nin geçtiğimiz haziran ayında verdiği Harmandalı Çöplüğü'ne çöp dökümünün durdurulmasına ilişkin kararın uygulanmasını isteyen vatandaşların 6900 sokak üzerinde 2 gündür sürdürdüğü eylem, polis müdahalesi ile sona erdirildi.

ÇÖP KAMYONLARININ GEÇİŞİNE İZİN VERİLDİ

Sabah'tan Ertan Gürcaner'in haberine göre, dün öğleden sonra İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkililerinin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nden getirdiği yazı doğrultusunda polis çöplüğe giden yol üzerinde eylem yapan vatandaşlara müdahale etti.

Ardından da çevre güvenliğini alıp çöp kamyonlarının Harmandalı Çöplüğü'ne geçişine izin verdi. Müdahaleyi protesto eden vatandaşlar geçen çöp kamyonlarını yuhaladı.

BÜYÜKŞEHİR PROVAKE ETTİ

İdare mahkemesine açtığı dava ile Harmandalına çöp dökümünün durdurulması yönünde karar aldıran Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Dursun Ali Kazar yaşananlara isyan etti. İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanının olayı provake ettiğini öne süren Kazar, "Harmandalında hukuk ayaklar altına alındı. 2 gündür mahkeme kararı uygulansın diye yaptığımız eylem büyükşehir belediyesi zabıta daire başkanının provakasyonu sonrası polis müdahalesi ile sonlandırıldı.

Ardından da çöp kamyonlarının çöplüğe geçişine izin verildi. Mahkeme kararına rağmen çöp dökümüne izin verenler hakkında hukuki süreç başlatacağız. Hakkımızı sonuna kadar arayacağız. İnsan hayatı bu kadar ucuz değil. Bilim insanlarının hazırladığı raporlar; 'Bölgede yaşayanların can güvenliği tehdit altında.

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