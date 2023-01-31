CHP’li ismin Türk polisine attığı iftira elinde patladı! Katar iddiası da yalan çıktı

Fetullahçı Terör Örgütü üyesi oldukları gerekçesiyle polislik mesleğinden atılan hainlerin sosyal medyada sözcülüğünü yapan CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan’ın son provokasyon girişimi, Katar’daki Dünya Kupası’nda görev alan Türk polis gücünün maaşlarının yatırılmadığı yalanıyla oldu.

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN AÇIKLAMA

CHP’li Murat Bakan’ın son provokasyon girişimi Emniyet Genel Müdürlüğü Güvenlik Daire Başkanlığı tarafından sert bir dille cevaplandı.

İşte o açıklama:

Siyaseti “kara çalmak” olarak algılayan ve neredeyse tüm işi Türk Milletinin gurur kaynağı Polis Teşkilatımıza çamur atmak olan CHP’nin asparagastan sorumlu vekili Murat Bakan yine bir iftiranın öznesi durumunda.

Katar’da düzenlenen 2022 Dünya Kupası’nda polisimizin üstlendiği görevi, üstün başarı ile tamamlamasını hazmedemeyen Bakan, bu defa personelimizin harcırahları üzerinden yeni bir dezenformasyon girişimi için sahnede.

Uluslararası toplum tarafından Teşkilatımıza duyulan güven ve inancın sonucu olarak Katar 2022 Dünya Futbol Şampiyonasında görevlendirilen toplam 2.242 personelimizin iaşe-ibate-ulaşım ve

harcırah giderlerinin

Katar Devleti tarafından karşılanacağı, iki ülke arasında imzalanan anlaşmalarla kayıt altına alınmıştır.

Anlaşmalar gereğince personelimize ödenecek günlük harcırah miktarı, Katar makamları tarafından Türkiye’deki banka hesaplarına Kasım ve Aralık aylarında tam zamanında gönderilmiştir.

Ancak, Şampiyonanın son 22 gününe ait harcırahların banka hesaplarına yatırılması, Dünya Kupasında görev alan Katar kamu görevlilerine, şampiyonanın ardından 3 haftalık idari izin verilmesi nedeniyle mümkün olamamıştır.

KATAR’DA RESMİ TATİL OLMASI SEBEBİYLE GECİKTİ

Konu ile ilgili Katar makamları ile yapılan görüşmeler sonucunda, 26 Ocak 2023 tarihinde havale işlemlerinin yapıldığı ancak Cuma gününün Katar’da resmi tatil olması nedeni ile harcırahların Türkiye’deki banka hesaplarına geçişinde gecikme yaşandığı bildirilmiştir.

Durum bu kadar açık ve net ortadayken Dünya Futbol Şampiyonası gibi son derece önemli bir uluslararası organizasyonda görev yapan kahraman personelimizin başarısına gölge düşürmek amacıyla hayal ürünü çıkarımlar yapılması esef vericidir.

Türk Polisini, yaklaşan seçim propagandasına malzeme yapmak hakkaniyetle asla bağdaşmaz. Bu ve benzeri algı operasyonlarını asla kabul etmiyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.