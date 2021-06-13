  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Birlikte kamera karşısına çıkmayacaklar

Vatandaş nasıl aldatılır? İşte suya yüzde 80 zam yapan Mansur Yavaş'ın iki yüzlülüğü

Habertürk'te aşı olmayan vatandaşlar için tepki çeken çağrı! "Asker devreye girebilir, hapis cezası verilebilir"

Türkiye'den sert açıklama: Şiddetle lanetliyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Afrin'de hastaneye düzenlenen saldırıya tepki: Karanlık ruha sahip terör örgütünü tanıyoruz

Eşcinsel sapıklar gazetemizi Avrupalı ağababalarına şikayet etti!

Biden BBC muhabirlerini masadan kovdurdu! Yaşananları gülümseyerek izledi

Peker Hadi'yi, Olur Süleyman'ı ifşa etti!

Tarihi galibiyet! Eriksen'in bir anda yere yığıldığı maçta Finlandiyalı futbolculardan takdir toplayan davranış!

Rusya, Türkiye ile olan anlaşmayı bozdu! Sivillere saldırdı
Podolski'den Türkiye itirafı: Tepki koymak gerek
Genç hemşirenin sır ölümü! Şok iddia
Meteoroloji saat verip uyardı! İstanbullular dikkat
Bursa'da feci kaza! 3 yaralı
Siyaset CHP'li ismin İYİ Parti isyanı! İttifak yine karıştı
Siyaset

CHP'li ismin İYİ Parti isyanı! İttifak yine karıştı

İlk günden bu yana karmaşa içerisinde olan ve zoraki devam ettirilen Millet İttifakı'nda yine kriz çıktı. CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin, "Kendi elimizle İYİ Parti'yi güçlendiriyoruz" diyerek isyan etti.

Yeniakit Publisher
2021-06-13 09:17:00 -
CHP'li ismin İYİ Parti isyanı! İttifak yine karıştı

CHP, İYİ Parti ve HDP'nin oluşturduğu Millet İttifakı'nda yaşanan huzursuzluk su yüzüne çıkmaya başladı. Liderlerin tüm açıklamalarına rağmen CHP'nin İYİ Parti'den rahatsız olduğu, bizzat CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin tarafından dile getirildi.

CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin, CHP Genel Başkan Yardımcıları Oğuz Kaan Salıcı ve Ahmet Akın ile 20 ilçe başkanının da katıldığı toplantıda, ittifak ortağı İYİ Parti ile ilgili şok açıklamalarda bulundu.

Sabah'tan Muhammed Uzun'un haberine göre, İYİ Parti'nin her geçen gün güçlendiğini ancak kendi partisinin yerinde saydığını vurgulayan CHP'li vekil, "Kendi elimizle İYİ Parti'yi güçlendiriyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin oy oranı standart, İYİ Parti ise durmadan oy kazanıyor ve artışta. İYİ Parti bizim rakibimizdir" dedi.

Tartışmaya neden olan sözlerin ardından partililerin ikazlarına kulak asmayan Fikret Şahin, "Ne yapayım dışarı ses gidiyorsa, konuşmayalım mı?" ifadelerini kullandı.

Millet İttifakı'nın iki üyesi İYİ Parti ve CHP, teşkilatlar ve belediylerin yanı sıra vekillerin de açıklamaları ile sık sık karşı karşıya geliyor. İki taraftan da sert açıklamalar gelirken, genel başkanlar talimatları ile gerginlikleri önlemeye çalışıyor.

İYİ Parti ile CHP arasında HDP'nin ittifaktaki yeri üzerinden de anlaşmazlıklar sık sık gündeme geliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Aslanov

Bunlar iyi günler. Batıyorsunuz. Mahvolacaksınız. Seçime yakın haplarınızda neler çıkacak bir bilseniz.....
  • Yanıtla

selo

ç h p arkadaşlar doru söylemiş
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay