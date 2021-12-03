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Gündem CHP’li isme hapis şoku
Gündem

CHP’li isme hapis şoku

CHP'nin eski genel başkan yardımcısı ve eski İzmir Milletvekili Zeynep Altıok, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Yeniakit Publisher
2021-12-03 15:48:00 -
CHP’li isme hapis şoku

CHP'nin eski genel başkan yardımcısı ve eski İzmir Milletvekili Zeynep Altıok, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla yargılandığı davada 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı, hükmün açıklanması geri bırakıldı.

Urla 2. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya Altıok ve avukatları katıldı.

Altıok ve avukatı, yargılamanın siyasi nedenlerle yapıldığını savunarak beraat talep etti.

İddia makamı esas hakkındaki mütalaasında sanığın yaptığı paylaşım içeriklerinin Cumhurbaşkanının şeref ve saygınlığını zedeler nitelikte olduğunu belirterek sanığın "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan cezalandırılması yönünde görüş bildirdi.

Cumhuriyet savcısı, suç teşkil eden paylaşımların farklı zamanlarda birden fazla gerçekleştirildiği gerekçesiyle cezada artırım talep etti.

Hakim, Altıok'un "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 1 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasını, suçun alenen işlenmesi nedeniyle cezanın 1 yıl 2 aya çıkartılmasını, indirim yapılarak 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılmasını kararlaştırdı.

Sanık hakkındaki hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.

Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeynep Altıok'a sosyal medya paylaşımları nedeniyle 2020 yılında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla dava açılmıştı.

 

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