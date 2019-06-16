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CHP’li İsmail Küçükkaya’ya açık çağrı: Erkeksen Ekrem İmamoğlu’na bu soruları sor

Gazeteci Engin Ardıç, bu akşam Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu arasındaki ortak canlı yayının moderatörlüğünü yapacak CHP’li İsmail Küçükkaya’ya seslenerek, “İsmail erkekse bu akşam bu soruları İmamoğlu’na sorar” ifadelerini kullandı ve soruları sıraladı.

16 Haziran 2019 Pazar 15:25
CHP’li İsmail Küçükkaya’ya açık çağrı: Erkeksen Ekrem İmamoğlu’na bu soruları sor

Sabah gazetesi yazarı Engin Ardıç, bugünkü köşe yazısında, bu akşam İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoığlu arasındaki ortak canlı yayının moderatörlüğünü üstlenecek olan CHP’li İsmail Küçükkaya’ya seslendi.

“Erkeksen İmamoğlu’na bu soruları sor”

İsmail Küçükkaya’ya çağrıda bulunan Engin Ardıç, “İsmail erkekse bu akşam İmamoğlu'na ‘Siz Ordu valisine it dediniz mi, demediniz mi?’, "Dedenizin istiklal madalyası var mı yok mu? Varsa, niçin bunun Genelkurmay'da ve Milli Savunma Bakanlığı'nda kaydı kuydu yok?", "Binali Bey soruları istedi" dediniz mi, demediniz mi?” sorularını sorar" dedi. Bu sorulara verilecek cevapların seçim sonuçlarına etki edebileceğini ifade eden Ardıç, İmamoğlu’nun, "Siz Ordu valisine it dediniz mi, demediniz mi?" sorusuna, karşılık kendini tutamaz ve Küçükkaya’ya, "konuşma lan dürrük, adam gibi soru sor" demesi halinde seçimde ‘açık ara’ fark olabileceğini belirtti.

İşte Engin Ardıç’ın ilgili yazısı:

İsmail erkekse bu akşam İmamoğlu'na sorar:
"Siz Ordu valisine it dediniz mi, demediniz mi?"
Hazretin vereceği cevap, seçim sonucunu belirleyecektir.
Hele kendini tutamaz da İsmail'e "konuşma lan dürrük, adam gibi soru sor" falan derse, seçimde "açık ara" da ortaya çıkabilir...
İsmail erkekse bu akşam İmamoğlu'na sorar:
"Dedenizin istiklal madalyası var mı yok mu? Varsa, niçin bunun Genelkurmay'da ve Milli Savunma Bakanlığı'nda kaydı kuydu yok?" Vereceği cevap seçim sonucunu belirler.
Hele hele "sana ne lan benim dedemden, sen kendi anana bak" falan diye diklenirse...
İsmail erkekse bu akşam İmamoğlu'na sorar:
"Binali Bey soruları istedi" dediniz mi, demediniz mi?
Sonra da ekler:
"Ben de bunu açıkça yalanladım. Bu durumda yalancı oluyor musunuz, olmuyor musunuz?" İsterse döner bunu Yıldırım'a da sorar: "Siz benden soruları istediniz mi?" Tabii işin içine azıcık da magazin katmak lazım, şunu da sorar:
"Sayın İmamoğlu, patlıcan musakka mı seversiniz, antrikot mu? Yoksa tercihinizi emekçiden yana yaptıktan sonra siz kendiniz balıkçıya mı gidersiniz?" "Sen kendi yediğine bak lan zibidi" gibi bir cevap gelirse...
Hele hele, "önce şu önümdekini kaldır, arkadan döner verirsin" şeklinde şık ve zarif bir tercih belirtirse...
Espri yaparsa yani...
Seçim sonucu bellidir.
Yoksa İsmail "Sayın İmamoğlu, İstanbullulara umut verecek, on altı milyonu kucaklayacak olağanüstü projeleriniz nelerdir efendim" demekle mi yetinecektir?
İşte bunun için bazı çevreler "moderatör kadın olsun" diye tutturmuşlardı.
Şöyle eli maşalı bir hemşiremiz (ki medyada vardır) İmamoğlu'nun tozunu atardı.

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Haber Tarihi: 16 Haziran 2019 Pazar 15:25
  1. Ordu
  2. İstanbul
  3. Ekrem İmamoğlu
  4. İsmail Küçükkaya
  5. Binali Yıldırım
  6. CHP

YORUM YAZ

  • HaticeHatice23 dk önce
    Onda o sorulari soracak cesaret varmi yok soramaz ancak o arkadasin eli kadina kalkar veya binali beye sorar ona soramaz onlar iki yuzlu riyakarlar zaten bir cok soruya cevap vermeyecek veya gecistirecek veya yalan soyleyecek bu yavsak diyorya ben onlari 1800 gunde delirtmezsem namerdim diyor ya farkinda olmadan aslinda kendisi rotasini sasirdi ne yaptigini bilmez hale geldi
  • KomünistKomünist33 dk önce
    Bu soruları sorup cevap verilince İstanbullu ne fayda görecek, onu da deseymiş engin ardıç, polemik dinleyeceksek hiç gerek yoktu yüzleşmelerine
  • turhan turhan 43 dk önce
    engin denen şerefsiz sen hizmet eden garsona ...kini kaldır sonra döner verirsin diyebilecek aşağılık şereften yoksun haysiyetsiz birisin. bu yazıyı yayınlama erkekleğini göster editör.

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