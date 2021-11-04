CHP'li isimlerden hadsizlik! Bakan'ın üzerine yürüdüler

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 2022 bütçesine ait TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki görüşmelerinde tansiyon dün gece yükseldi.

Komisyonda CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener konuşmasında AK Parti milletvekillerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kutsallaştırmakla itham edince, tartışma çıktı.

Konuyla ilgili söz alan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, da "Sayın Şener, siyaset arenasındaki yelpazede yer değiştirirken kendi medeniyet değerlerine de başkalaşmış. Keşke Peygamber Efendimiz öldükten sonra Hazreti Ömer ile Ebubekir arasındaki hikayeyi anlatsaydı. Bizim kimseyi kutsallaştırmadığımızı hatırlardı" ifadelerini kullandı.

"Ben FETÖ ile mücadelede ailemden şehit verdim"

Bunun üzerine "Önce FETÖ'nün hesabını ver" diyen CHP'li Cihangır İslam'a Bakan Varank şu sözlerle karşılık verdi:

"FETÖ'nün hesabını sen ver. Burada hiçbir hakaret yok. Ben FETÖ ile mücadelede ailemden şehit verdim. Terbiyesiz adam." Bu sözleri sonrası CHP'li vekiller, Bakan Mustafa Varank'ın üzerine yürüdü. O sırada araya diğer milletvekilleri girerek gerginliği yatıştırdı.