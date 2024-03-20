CHP'li isimden skandal sözler! 'Öcalan hain değil! PKK falan yok'

CHP ile DEM Parti arasındaki 'Kent Uzlaşısı' her gün yeni bir skandal söylemi ortaya çıkarıyor. CHP'nin adayları DEM Parti'ye yaranabilmek için terörü meşrulaştıracak küstah söylemlerde bulunuyor. Esenyurt'ta DEM Parti'nin isteği ile CHP'den aday olan Ahmet Özer, Esenyurt'u kazanmaları halinde il olmak için referandum talebinde bulunulabileceğini söylemiş ve büyük tepki çekmişti. 'Kent Uzlaşısı' sonrası bir skandal açıklama da eden CHP'nin Mustafakemalpaşa Belediye Başkan Adayı Şükrü Erdem'den geldi. Erdem, seçim çalışması sırasında girdiği kahvede terör elebaşı Abdullah Öcalan'ı aklamak için akla ziyan ifadeler kullandı. Erdem'in, kahraman Mehmetçik Irak'ın kuzeyinde PKK'yı yok etmeye hazırlanırken, "Artık PKK falan yok. Bitti o işler." şeklinde konuşması da dikkat çekti.

"ÖCALAN HAİN DEĞİL, SİZ BANA GÜVENİN"

CHP'li Mustafakemalpaşa Belediye Başkan adayı Şükrü Erdem, girdiği bir kahvehanede terör örgütü PKK'yı ve terörist başı Abdullah Öcalan'ı meşrulaştırmak için elinden geleni yaptı.

Kent Uzlaşısı adı altında DEM Parti ile ittifak yapan CHP'nin adayı Erdem, "Öcalan hain değildi. Bunu devlet kendi kendine canavar yaptı." dedi.

Bebek katili Öcalan'ı korumak için skandal sözlerini sürdüren Erdem, "Siz bir konuda bana güvenin. Adam hain değil." dedi.

"ARTIK PKK FALAN YOK, BİTTİ O İŞLER"

Türkiye, Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya karşı büyük bir operasyona hazırlanıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın deyimiyle, "Teröristan" oluşumuna izin verilmeyecek. Tam bu sırada CHP'li Erdem'in, "Artık PKK falan yok. Bitti o işler." ifadelerini kullanması da dikkat çekti.

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