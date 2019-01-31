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CHP'li isimden Mevlüt Uysal'a destek! "Bu yüzden İBB Başkanı oraya gönderildi"

İBB Başkanı ve AK Parti'nin Büyükçekmece Belediye Başkan adayı Mevlüt Uysal, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'den şikayetçi olan bir CHP'li seçmenden destek gördü. CHP'li ismin, "Büyükçekmece Akgün'den kurtarılmalı" sözüne Uysal, "AK Parti, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nı Büyükçekmece'ye neden gönderdi?' sorusunun cevabı tam da burada yatıyor." şeklinde karşılık verdi.

31 Ocak 2019 Perşembe 16:24
CHP'li isimden Mevlüt Uysal'a destek! "Bu yüzden İBB Başkanı oraya gönderildi"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, yerel seçimlerde AK Parti'nin belediye başkan adayı olduğu Büyükçekmece'de vatandaşlarla bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, seçim çalışmalarını sürdüren Uysal, Büyükçekmece'yi mahalle mahalle gezerek vatandaşlarla bire bir iletişim kuruyor.

Pınartepe Mahallesinde bir kıraathaneye uğrayan Uysal, vatandaşlarla sohbet ederek, sorunlarını dinledi.

"Büyükçekmece Akgün'den kurtarılmalı"

Uysal, CHP'li bir seçmenden de destek gördü. CHP üyesi olduğunu söyleyen bir vatandaşın, "15-20 tane meclis üyesi 240 bin nüfusun sırtına binmiş durumda. Şu anda nasıl yönetildiğini söylüyorum. CHP üyesi olmama rağmen bu ilçe Hasan Akgün'den kurtarılmalı. Başka bir şey söylemiyorum." sözleri üzerine Uysal, bu konuda konuşarak polemik çıkarmak istemediğini belirtti.

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Uysal'dan bomba cevap

Uysal, "AK Parti, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nı Büyükçekmece'ye neden gönderdi?' sorusunun cevabı tam da burada yatıyor." ifadesini kullandı.

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Haber Tarihi: 31 Ocak 2019 Perşembe 16:24
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