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CHP'li isimden 'İmamoğlu şovuyla' ilgili itiraf gibi açıklama

'1700 makam aracı' iddiasını ispatlamak için İstanbullulara kelimenin tam anlamıyla tiyatro sergileyen CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun Yenikapı'da topladığı araçları siyasi şovun ardından tekrar kullanacağı ortaya çıktı.

07 Eylül 2019 Cumartesi 12:37
CHP'li isimden 'İmamoğlu şovuyla' ilgili itiraf gibi açıklama

CHP eski MilletvekiliBarış Yarkadaş, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Yenikapı'da şov amaçlı sergilediği araçların hizmette kullanılmaya devam edeceğini söyledi.

İtiraf gibi sözler

Yarkadaş'ın konuk olduğu TV programında yaptığı itiraf niteliğindeki açıklamaları şöyle:

Araçlar ayıklanacaktı. Hizmet sözleşmesi bitenler gönderilecek, diğerleri kullanılmaya devam edecekti ama Twitter'daki iki hesap görüntüleri paylaştı ve gündem oldu.

'1700 makam aracı' tiyatrosu! 'Antrikot' Ekrem 'şov' devam ediyor

Algı operasyonu elinde patlayan CHP şimdiden inkâra kalkışsa da, olayları kamuoyuna "araç israfı" olarak duyuran kendi medyasıydı.

Makam aracı diye kamyonetlerle şov yaptı

Yalanlarla AK Parti dönemini karalamak isteyen Ekrem İmamoğlu iki buçuk ay sonra makam aracı diye kamyonetlerle şov yaptı. Şehrin altyapı hizmetlerinde kullanılan araçları toplayarak Yenikapı’da sergiledi.

Sahada görevli ekiplerin kullandığı hizmet araçları Yenikapı’ya getirildiği için şehirde birçok hizmetlerin verilmesinde aksamalar yaşandı.

Yenikapı’ya çektirdiği araç kendi vekilinin çıktı

Şov amaçlı Yenikapı’ya çektirilen 2 makam aracından biri İmamoğlu’nun vekili, İBB Başkanvekili CHP’li Meclis Üyesi Hüseyin Aksu’nun çıktı.

Ekrem İmamoğlu tarafından Yenikapı’daki hizmet araçlarının arasına makam otomobili çekilen İBB Başkanvekili CHP’li Aksu, konuyla ilgili soruları geçiştirdi. Aksu, basın mensuplarının ısrarlı sorularına “Gündemimiz şuan farklı” cevabını verdi.

İBB’den lüks araç ihalesi

Seçim dönemi boyunca İBB’de araç israfı olduğu iddiasını ortaya atan Ekrem İmamoğlu’nun 175 lüks aracın kiralanması için eylül ayı başında ihaleye çıktığı belirlendi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin iştirak şirketi üzerinden çıkılan 175 aracın 5 ay süreyle kiralanmasına yönelik ihalede, başvuru yapacak şirketlerden talep edilen özellikler dikkat çekiyor. Belediye tarafından ihale şartnamesine konulan araç özelliklerinden bazıları şu şekilde: Metalik siyah renk olacaktır, Karartılmış arka ve yan camlar olacaktır, Otomatik vites olacaktır, Sunroof olacaktır, Koltuklar deri olacaktır, Deri direksiyon deri vites topuzu olacaktır, Çift bölgeli klima olacaktır, Arka kol dayama olacaktır.

AK Parti'den 'İmamoğlu şovuna' tepki

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, İstanbul Büyükşehir Belediyesinde fazla olduğu söylenen bin 717 makam aracını görmek istediklerini belirterek, 'Gösteremezseniz, ispat edemezsiniz, müfterisiniz, yalancısınız. Öyle kamyonetleri, zabıta araçlarını, hizmet araçlarını değil makam araçlarını görmek istiyoruz. O araçları, "Şovumu yaptım, tekrar götürüp, belediyenin hizmetlerinde kullanayım" demek yok.' dedi.

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Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 12:37
  1. Barış Yarkadaş
  2. İBB
  3. Ekrem İmamoğlu
  4. AK Parti
  5. Mehmet Muş
  6. İstanbul Büyükşehir Belediyesi

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