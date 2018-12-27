CHP'li isimden ilginç dua: Allah benim, sizin, Erdoğan'ın...

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Meclis Genel Kurulu’nda yılın son konuşmasını yaptı. Gerilimsiz bir yıl dileğinde bulunan Altay, tüm siyasetçiler için dua etti: “Allah, benim, sizin, Sayın Erdoğan'ın hırsını 2019 yılında aklının arkasında tutsun.”

"Gerilimsiz bir Türkiye diliyorum"

Engin Altay, Meclis Genel Kurulu’nun 2018 yılındaki son toplantısında, son konuşmayı bir temenniyle bitirerek kürsüden ayrıldı. Altay, “2019’da çok şey dileyebilirim size ve aziz milletimize ama gerilimsiz bir Türkiye ve gerilimsiz günler diliyorum. Bu konuda da Sayın Cumhurbaşkanına çok iş düştüğünü düşünüyorum. Onun için şöyle bir duayla, kendim için, siz siyasetçiler ve Sayın Recep Tayyip Erdoğan için bir duayla bitiriyorum: Allah, benim, sizin, Sayın Erdoğan’ın hırsını 2019 yılında aklının arkasında tutsun” dedi.