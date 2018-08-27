CHP'li isimden flaş sözler! 'HDP ile ittifak...'

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak yerel seçimlerde HDP ile ittifaka ilişkin soruya, “Şuan da biz kiminle neyi nasıl kazanacağımıza bakıyoruz bu konular gündemimizde yok. yerel seçimlerde bir tek hedefimiz var en iyiyi bulmak ve en iyi belediye başkanını çıkarmak” diye yanıt verdi.

MHP'NİN AF ÖNERİSİ

Öztrak MHP’nin af önerisine ilişkin ise, “Henüz ortada somut bir şey yok. Bunun olması için iktidarın görüşlerini açıklaması gerekiyor. Af konusu çok önemli ve son derece dikkatli izlenilmesi gerekiyor” dedi.