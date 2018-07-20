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CHP'li isimden bomba çıkış: İYİ Parti CHP'ye nankörlük ediyor

24 Haziran seçimlerinde hezimete uğrayan CHP'de Erdal Aksünger, "İYİ Parti, CHP'ye nankörlük ediyor" dedi.

20 Temmuz 2018 Cuma 18:22
CHP'li isimden bomba çıkış: İYİ Parti CHP'ye nankörlük ediyor

CHP Parti Meclisi (PM) Üyesi Erdal Aksünger'den ilginç bir çıkış geldi. Aksünger, 'İyi Parti CHP'ye nankörlük ediyor. CHP, HDP ile ittifak yapmalıydı, geleceği inşa ederdik' dedi.

"DELEGELERE İMZA VERMEMELERİ İÇİN BASKI YAPILIYOR"

Eski CHP Bilgi ve İletişimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger HabertürkTV'de Kübra Par'ın sorularını yanıtladı.

Muharrem İnce'ye yakın isimlerin kurultay için imza topladığının hatırlatılması üzerine Aksünger, delegelere imza vermemeleri ya da verdikleri imzaları geri çekmeleri için baskı yapıldığını söyledi.

 

(CHP'li Erdal Aksünger)

 

"KURULTAY İÇİN YETERLİ İMZA TOPLANACAKTIR"

Kurultayda, Kılıçdaroğlu'nun karşısına Muharrem İnce ile birlikte birçok adayın çıkabileceği görüşünü dile getiren Aksünger, "Kurultay için yeterli imza toplanacaktır. Önümüzdeki salı, çarşamba bu iş biter" ifadesini kullandı.

"CHP, HDP İLE İTTİFAK YAPMALIYDI"

"İYİ Parti CHP'ye nankörlük ediyor" diyen Aksünger, sözlerinin devamında "CHP, HDP ile ittifak yapmalıydı, geleceği inşa ederdik" ifadesini kullandı.

Haber Tarihi: 20 Temmuz 2018 Cuma 18:22
  1. AK Parti
  2. Muharrem İnce
  3. İyi Parti
  4. CHP
  5. Erdal Aksünger

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