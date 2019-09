CHP'li isim İzmir'deki belediyeleri kendi firmalarına bağladı!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, siyaset adı altında ticari faaliyetlerini tam gaz sürdürüyor. İzmir belediyelerini 15 bin lira aidatla kendi kontrolündeki Güneşim Medya’ya bağlayan Özkan’ın şimdi de ilçe belediyelerine asansör denetim firması pazarladığı iddia edildi

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, bir yandan kendi kontrolündeki Güneşim Medya ve ANKA Haber Ajansı ile İzmir'deki birçok belediyeyi abonelik bedeli altında ayda 15 bin lira 'aidata' bağlarken diğer yandan başka sektörlerde de atağa geçti. Seçimden önce bir belediye başkan adayını "Şimdi tren kalkıyor. Bu trene ya şimdi binecek ya da hiç binmeyeceksin" diye tehdit ettiği öne sürülen Özkan'ın, şimdi de belediye başkanlarını 'asansöre' bindirdiği ortaya çıktı.

Başkanları ziyaret etti

Özkan, geçtiğimiz günlerde İl Danışma Kurulu toplantısı için geldiği İzmir'de medya işinde de beraber hareket ettikleri öne sürülen CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç'la birlikte birçok ilçe belediye başkanını ziyaret etmişti. Özkan'ın bu ziyaretlere yanında bir asansör firması temsilcilisini de götürdüğü söylentisi konuşulmuştu. İşte bu söylentilerin doğru olduğu ortaya çıktı. Yeni Asır'ın ulaştığı bilgilere göre, Özkan başkanlardan ilçe belediyelerinin yetkisinde olan ilçelerdeki apartman ve işyerlerindeki asansörlerin denetimi işinde, İstanbul merkezli AND Uluslararası Denetim ve Gözetim Hizmetleri firması ile çalışmalarını istedi.

Fotoğrafı ortaya çıktı

Bu arada Özkan'ın bir belediye başkanı ziyaretinde çekilen ve belediye başkanı tarafından sosyal medyada paylaşılan bir fotoğraf da, bu 'pazarlama'yı ortaya koydu. Özkan, Özkoç ve söz konusu belediye başkanının bulunduğu fotoğraf karesinde 'AND'nin çantaları da yer aldı. Ancak, Özkan'ın 'asansör' baskısı Güneşim Medya ve ANKA Haber Ajansı'nda istediği başarıya ulaşamadı. Özkan'a yakın bazı başkanların AND ile çalışmaya sıcak baktığı kaydedilirken, büyük bir bölümünün ise, Özkan'ın 'AND' girişiminin Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu tarafından desteklenip desteklenmediğini sorgulamaya başladığı öğrenildi. Genel Merkez yetkilileri ve Kılıçdaroğlu'nun danışmanlarından Genel Başkan'ın bu işten haberi olmadığı cevabını alan başkanların çoğunun AND ile çalışmaya yanaşmadığı ifade edildi.

Önemli gelir kaynağı

Asansör denetimleri belediyelerin önemli gelir kalemleri arasında bulunuyor. Belediyeler, ilçedeki asansörleri Makine Mühendisleri Odası veya bu alanda uzmanlaşmış firmalara yetki verip denetlettiriyor ve sertifakalandırıyor. Firmalar bina sahiplerinden aldığı muayene ücretinin bir kısmını ilgili belediyeye bırakıyor. AND firmasıyla çalışan Bayraklı Belediyesi'nin bu yılın ilk günlerinde yaptığı duyuruya göre 5 kata kadar olan binalardaki asansör denetimi için KDV dahil 302 lira ücret talep ediliyor. Kat sayısı arttıkça muayene için alınan para miktarı da artıyor. 30 katın üzerindeki binalarda bu ücret 725 lirayı buluyor. 'Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği'nin 15 inci maddesinde "Bina sorumlusu, asansörün güvenli çalışmasını sağlamak üzere ayda bir kez bakımını ve yılda bir kez periyodik kontrolünü yaptırmaktan sorumludur" ifadesi yer alıyor.

CHP'li belediyelerle birlikte çalışıyor

Bu arada Özkan'ın belediye başkanlarına firmanın sahibinin CHP İstanbul İl eski Başkanı olduğunu söylediği sızan bilgiler arasında yer aldı. İzmir'de daha önce Bayraklı Belediyesi'yle çalışmaya başladığı belirtilen ve İstanbul'da CHP'li birçok belediye ile çalıştığı bilinen firmanın İzmir'de de Özkan öncülüğünde büyümek istediği kaydedildi. Firmanın sitesinde sahibi veya yöneticileriyle ilgili bilgi bulunmaması ise dikkat çekti. Asansör muayene işi yapan AND Muayene isimli firmanın sitesinde de firmanın İstanbul'da CHP'li birçok belediyeyle çalıştığı belirtiliyor. AND Muayene'nin sitesinde Şişli, Ataşehir, Maltepe Belediyeleri ile Yalova Belediyesi, Kırklareli, Lüleburgaz, Çorlu, Çınarcık, Mudanya, Konyaaltı gibi belediyelerle çalıştığı belirtiliyor.