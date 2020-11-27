CHP'li isim depreme canlı yayında yakalandı
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Malatya'daki depreme canlı yayında yakalandı.
Malatya'da bugün deprem meydana geldi. Pütürge merkezli 4.7 büyüklüğündeki deprem, çevre illerden de hissedildi.
Depreme ise CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba canlı yayında yakalandı. Malatya Doğanşehir İlçe Başkanlığı'ndaki toplantıdaki konuşması sırasında depreme yakalanan Veli Ağbaba ve partililerin tepkileri de kameralara yansıdı.
Sosyal medya üzerinden canlı yayınlandığı sırada yaşanan deprem üzerine Ağbaba, "Ahanda deprem oldu vallahi. Devam edelim mi? Vallahi sallanıyoruz yahu. Canlı yayında depremi yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.