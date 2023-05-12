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Siyaset CHP’li isim Batı medyasına konuştu: Her türlü sapkınlığa ve Batı'ya bağlı yeni anayasaya göz kırptılar!
Siyaset

CHP’li isim Batı medyasına konuştu: Her türlü sapkınlığa ve Batı'ya bağlı yeni anayasaya göz kırptılar!

Yeniakit Publisher
2023-05-12 16:55:00 -
CHP’li isim Batı medyasına konuştu: Her türlü sapkınlığa ve Batı'ya bağlı yeni anayasaya göz kırptılar!

Gökçen, Reuters'e verdiği demeçte, "İktidarı alırsak herkes özgürce konuşacak ve sert bir şekilde eleştirilecek” dedi, Gökçen LGBT’li sapkınların daha özgür hareket edebileceği alanların oluşturulmasına dair vaatlerde bulunurken, Gezi hâdiselerini finanse ettiği gerekçesiyle hapiste tutulan Osman Kavala’nı zikrederek Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne göz kırptı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Londra merkezli Reuters’a konuştu. Gökçen, Reuters'e verdiği demeçte, "İktidarı alırsak herkes özgürce konuşacak ve sert bir şekilde eleştirilecek” dedi, Gökçen LGBT’li sapkınların daha özgür hareket edebileceği alanların oluşturulmasına dair vaatlerde bulunurken, Gezi hâdiselerini finanse ettiği gerekçesiyle hapiste tutulan Osman Kavala’nı zikrederek Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne göz kırptı.

Kendi iktidar dönemlerindeki süreçten bihaber olup, Türkiye’de otokrat bir düzenin olduğunu savunan Gökçen, “Bir daha otoriter rejimlerin ortaya çıkmaması için kapsamlı önlemler alacağız." ifâdesini kullandı.

Anayasa’yı değiştirip AİHM’e saygı duyacaklarmış!

Gökçen, “yargı bağımsızlığını güvence altına alacak anayasa değişikliği de dahil olmak üzere değişiklikler getirmek için çalışacaklarını” söyleyip mevcut hükümetin Kavala yüzünden sürekli karşı karşıya geldiği Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin kararlarına saygılı olunacağını söyledi.

Reuters da Avrupa-ABD’nin desteklediği yedili masanın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile başa baş mücadele ettiğini, 14 Mayıs’taki seçimlerin kritik olduğunu yazdı.
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