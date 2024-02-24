CHP'li isim AK Partili adayı övdü, CHP medyası hazmedemedi!

Çağdaş Halk Derneği Genel Başkan Yardımcısı ve Fenerbahçe Kongre Üyesi Tolgahan Erdoğan, AK Parti Konak Belediye Başkan Adayı Ceyda Bölünmez Çankırı'nın çalışmalarını beğendiğini ifade ettikten sonra kendi medyası tarafından linç kampanyasına maruz kaldı.

AK Parti'nin İzmir Konak ilçesindeki Belediye Başkan Adayı Ceyda Bölünmez Çankırı, yaptığı seçim çalışmaları ile dikkat çekmeye devam ediyor. CHP'ye yakınlığı ile bilinen Çağdaş Halk Derneği Genel Başkan Yardımcısı ve Fenerbahçe Kongre Üyesi Tolgahan Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile AK Parti Konak Belediye Başkan adayına övgüler dizdi. Tolgahan Erdoğan, yaptığı açıklamalar sonrasında AK Parti'nin adayının doğru ve düzgün çalıştığını belirttiği için CHP medyası tarafından hedef gösterilerek trollük ile suçlandı.

"SONUÇLARI 1 NİSAN'DA İZLERSİNİZ"

Sosyal medyada da takipçileri, Tolgahan Erdoğan’a ‘AKP adayının reklamını yapmak bence çok yanlış’ diyerek tepki gösterdi. Gelen tepkiler üzerine bir paylaşım daha yapan Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

“Ben gözlemlerimi aktarıyorum, uyarıyorum. Sen bunu reklam olarak algılıyorsun. Sırf Kemal Beyi destekledi diye mevcut Belediye Başkanını aday göstermeyip, yerine başka ilçeden aday adayı olan Konak'la ilgisi olmayan bir ismi aday gösterirsen sonuçları 1 Nisanda izlersin” Dedi.

CHP MEDYASI HAZMEDEMEYİP HEDEF GÖSTERDİ

CHP’ye yakınlığı ile bilinen “ODA TV” Tolgahan Erdoğan’ın paylaşımlarını manşetinden verip “Kılıçdaroğlu trolleri artık saklamıyor. AKP’li adaya çalışıyor” diyerek Erdoğan’ın yaptığı durum tespitlerini trollük olarak lanse etti.

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"AK PARTİ'NİN ADAYI KAZANMAYA DAHA YAKIN"

Çağdaş Halk Derneği Genel Başkan Yardımcısı Tolgahan Erdoğan’ın, AK Parti Konak Belediye Başkan Adayı Ceyda Bölünmez Çankırı hakkında yaptığı açıklamalar şu şekildeydi:

"Chp'nin İzmir'de kalesi yıkılıyor mu? Geçtiğimiz hafta sonu İzmir Konak'daydım iki gün boyunca gerek esnafda , gerek sahada AK Parti Konak Belediye Başkan Adayı Ceyda Bölünmez Çankırı rüzgarı esiyordu. İki dönemdir İzmir Milletvekilliği yapan ve ORC'nin son yaptığı Z Kuşağının en çok sevdiği vekiller sıralamasında Mustafa Sarıgül'ün arkasında 2. Sırada yer alan Çankırı gördüğüm kadarıyla sahada da bu sevginin karşılığını görüyor ve anketin doğruluğunu ortaya koyuyor.

CHP'nin 2019 da Abdül Batur ile sağladığı 65.000 oyluk üstünlük, 2023 Genel Seçiminde İyi Partinin 26.500, Dem Partinin 23.300 oyları ve kendi adayları ile Konak'da yarışa girecek olması da farkın ciddi anlamda eriyebileceğini de gösteriyor. Konak'da Abdül Batur yerine kadın bir adayı tercih eden CHP, sahada Ak Parti, İyi Parti ve Dem Partinin 3 kadın adayı ile yarışacak.

Sonuç ne olursa olsun kadınarın kazanacağı Konak'da, tahminimce Ceyda Bölünmez Çankırı sahada gördüğü ilgiyle ipi göğüsleyip, CHP'nin kalesi Konak'ı almaya bir adım yakın gözüküyor."