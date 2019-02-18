CHP'li isim adaylıktan çekildi!
Gaziantep'te CHP'nin Şahinbey Belediye Başkan Adayı Sezgin Sönmez, çalışma arkadaşlarından enerji alamadığını söyleyerek adaylıktan çekildi.18 Şubat 2019 Pazartesi 11:29
CHP'nin Şahinbey Belediye Başkan Adayı Sezgin Sönmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çalışma arkadaşlarından, örgütten enerji alamadığını, enerji düşüklüğü gördüğünü belirtti.
Bunun partisine zarar verebileceğini düşündüğünü dile getiren Sönmez, bu nedenle adaylıktan çekildiğini bildirdi.
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