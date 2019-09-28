CHP’li İmamoğlu’nun “torpilli” yalanını işçiler böyle deşifre etti: Temizlik işçisinin torpili mi olur?

Yusuf Kenan Çakır yeniakit.com.tr CHP’li İmamoğlu’nun yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından sözde bankamatik memuru denilerek kovulan işçiler eylem yaptı. Çoğunluğunu alt kademe temizlik işçilerinin oluşturduğu mağdur çalışanlar, CHP’lilerin “torpilli” yalanını eylem yapan işçilerin sözcüsü “Kardeşlerimiz tuvalet temziliyor. Temizlik işçisinin torpili mi olur. Arkadaşlarımız evlere gidiyor, yaşlı amcaya ve teyzeye bakıyor, yeri geliyor altını değiştiriyor. Bunun torpili mi olur?” diyerek deşifre etti.

CHP’lilerin bir yalanı daha ellerinde patladı. CHP’li İmamoğlu’nun yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından sözde bankamatik memuru denilerek kovulan işçiler eylemde bir araya geldi. CHP mağduru çalışanlar, “En alt kademedeyiz. Torpilli insan masa başında oturan insandır. Bankamatikçiler bizler değiliz. Bizler emekçiyiz.” diyerek haykırdı.

Temizlik işçisinin torpili mi olur

CHP’li İmamoğlu’nun kamuoyu algısı yaptığına dikkat çeken mağdur çalışanlar, yaptıkları eylemde CHP’lilerin “torpilli bankamatik memurlarını işten çıkardık” yalanını şu sözlerle deşifre ettiler:

“Algı yapıyorlar. Diyorlar ki: torpilli. Allah aşkına buradan tüm İstanbul halkına ve size soruyoruz. Kardeşlerimiz tuvalet temizliyor. Temizlik işçisinin torpili mi olur. Arkadaşlarımız evlere gidiyor, yaşlı amcaya ve teyzeye bakıyor, yeri geliyor altını değiştiriyor. Bunun torpili mi olur? Ben güvenlik görevlisiyim. 24 saat kamera altında, sıcakta, karda kışta çalışıyorum. Bunun torpili mi olur ? En alt kademedeyiz. Torpilli insan masa başında oturan insandır. Bankamatikçiler bizler değiliz. Bizler emekçiyiz.”