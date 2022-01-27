CHP'li İmamoğlu'nun itirafı sosyal medyada viral oldu! Çocukken de 'pişkin'miş

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbulluyu karla mücadelede bir başına bırakarak balıkçı lokantasında İngiliz büyükelçi ile buluştu. Tartışmalı yemeği son ana kadar saklayan İmamoğlu, kaçacak yeri kalmayınca, "19 saatlik mesaiden sonra 1 saat yemek molamın neden konuşulduğu malum." şeklinde "pişkin" ifadelerle itirafta bulundu.

Çocukken de 'pişkin'miş!

Yaşanan süreçte Ekrem İmamoğlu'nun çocukluktan beri "pişkin" olduğunu itiraf ettiği videosu viral oldu.

Bir kürsüde konuşan CHP'li İmamoğlu, paylaşım rekoru kıran "itiraf" videosunda şu ifadeleri kullanıyor:

Üstüme alınmam. Ben bunda deneyimliyim. Birkaç yerde daha espirisini yapmıştım. Biz sınıfta çok yaramaz bir arka sıraydık. Öğretmen de kızardı. En arkada otururdum. "Sen, arkadaki yaramazlık yapma" dediğinde ben genelde arkama döner duvara bakardım kime söyledi diye. Dolayısıyla ben üstüme alınmıyorum.