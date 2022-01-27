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Siyaset CHP'li İmamoğlu'nun itirafı sosyal medyada viral oldu! Çocukken de 'pişkin'miş
Siyaset

CHP'li İmamoğlu'nun itirafı sosyal medyada viral oldu! Çocukken de 'pişkin'miş

Karla mücadelede İstanbulluyu yalnız bırakarak bir balıkçı lokantasında sefa süren CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "pişkinliğini" itiraf ettiği videosu sosyal medyada viral oldu.

Yeniakit Publisher
2022-01-27 22:23:00 -

 Yeniakit.com.tr 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbulluyu karla mücadelede bir başına bırakarak balıkçı lokantasında İngiliz büyükelçi ile buluştu. Tartışmalı yemeği son ana kadar saklayan İmamoğlu, kaçacak yeri kalmayınca, "19 saatlik mesaiden sonra 1 saat yemek molamın neden konuşulduğu malum." şeklinde "pişkin" ifadelerle itirafta bulundu.

Çocukken de 'pişkin'miş!

Yaşanan süreçte Ekrem İmamoğlu'nun çocukluktan beri "pişkin" olduğunu itiraf ettiği videosu viral oldu.

Bir kürsüde konuşan CHP'li İmamoğlu, paylaşım rekoru kıran "itiraf" videosunda şu ifadeleri kullanıyor:

Üstüme alınmam. Ben bunda deneyimliyim. Birkaç yerde daha espirisini yapmıştım. Biz sınıfta çok yaramaz bir arka sıraydık. Öğretmen de kızardı. En arkada otururdum. "Sen, arkadaki yaramazlık yapma" dediğinde ben genelde arkama döner duvara bakardım kime söyledi diye. Dolayısıyla ben üstüme alınmıyorum.

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