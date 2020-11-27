CHP'li İmamoğlu'ndan küstah "Kanal İstanbul" yorumu

Seçildiği günden bu yana skandallarıyla gündemi meşgul eden CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kanal İstanbul projesiyle ilgili açıklamalarını değerlendirdi.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İmamoğlu'na Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın "Kanal İstanbul projesinde sona gelindi. Uluslararası ihaleye çıkacağız" açıklaması soruldu.

İmamoğlu, "Açıklamayı yolda okudum. Çok net ifade edeyim ki; ‘son' tanımı doğru. Kanal İstanbul'un sonu gelmiştir. Çünkü, yapılmayacaktır" diyerek küstah sözler sarfetti.

"Vatandaşımızın nezdinde de sonu gelmiştir, dünyanın itibarlı finans kuruluşlarının, itibarlı yapı firmalarının nezdinde de sonu gelmiş bir projedir" diyen İmamoğlu, "Biz, onun proje olarak sonunun gelmesini istiyoruz. Niçin? Çünkü; İstanbul'un sonu gelmesin diye, İstanbul'un geleceği kurtulsun diye. Bu yöndeki faaliyetlerimiz devam edecek" ifadelerini kullandı.

Bir yandan her fırsatta deprem konusunda duyar kasan, diğer yandan kentin deprem bütçesinde büyük kesintiler yapan İmamoğlu, depremin İstanbul'un öncelikli sorunu olduğunu söyleyerek ikiyüzlü açıklamalarda bulundu.