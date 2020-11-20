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Dünya CHP'li İmamoğlu'ndan dahiyane çözüm: Bu kentin 3 hafta kapatılması gerekiyor
Dünya

CHP'li İmamoğlu'ndan dahiyane çözüm: Bu kentin 3 hafta kapatılması gerekiyor

Koronavirüs için toplu ulaşım seferlerini arttırmak yerine düşüren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, pandemiden kurtulmak için dahiyane bir çözüm buldu.

Yeniakit Publisher
2020-11-20 20:28:00 -
CHP'li İmamoğlu'ndan dahiyane çözüm: Bu kentin 3 hafta kapatılması gerekiyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında yaşanan artış nedeniyle dahiyane bir çözüm buldu.

CHP'nin en iyi ve tek yaptığı iş olan heykeli bu kez sağlık çalışanları için diken CHP'li Bakırköy Belediyesi'nin açılış töreninde konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'un 3 hafta süreyle kapatılması gerektiğini söyledi.

 

Karantina sürelerinin bile 2 hafta sürdüğünü unutan ve insanları 3 hafta eve kapatılması gerektiğini belirten CHP'li İmamoğlu, "Sağlıkçılarımızın nasıl zor bir görev yaptıklarını bizzat yaşadım. Sağlıkçılarımız muazzam şekilde işlerine sadıklar. Bu durumun Cumhuriyet döneminin değerli tıp ilmine kattığı değerli eğitimcilerin ortaya kattıkları değerli ürünlerden olduğunu düşünüyorum. Covid ile büyük bir mücadele veriyoruz. Tabipler odamızın ifade ettiği gibi süreç çok ağır gidiyor ve maalesef kayıplarımız var. Bu kentin bizim danışma kurulumuza göre üç hafta kapanmasının ve sonrasında kademeli bir şekilde toplumsal hayata dönüşün şart olduğunu ifade etmemiz gerekiyor. Bir belediye başkanının kapanma kararı almalıyız demesi zor bir şeydir fakat ben bunu demekle mesulüm" dedi.

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