CHP'li İmamoğlu Türk düşmanı Lermi'ye konser verdirdi! Sosyal medyada tepki yağdı

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CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs etkinlikleri kapsamında ücretsiz konserler düzenledi.

Konser veren isimlerden Apolas Lermi tepkilere sebep oldu.

'Söyleyeceği şarkı: Vatanımı kaybettim'

Türk düşmanı kimliği ile tanınan Lermi, 19 Mayıs tarihinde sözde Pontus soykırımının gerçekleştiği fikrini savunurken, Lermi'nin Yunanistanlı Matthaios Tsahouridis ile kaydedilmiş bir videosu gündeme geldi.

Yunan Tsahouridis, Lermi'yi izleyiciye tanıtırken şu ifadeleri kullanmıştı:

Trabzonlu Apolas Lermi'nin anavatanında özgürce şarkı söylemesi bizim büyük sevincimiz. Türkiye'nin Pontuslu Rumlara soykırımı, Ermenilere, Kürtlere soykırımı için çok uzaklardan gelip bize modern bir marş söylemesi bizim büyük sevincimiz. Söyleyeceği şarkı vatanımı kaybettim.