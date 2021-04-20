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Gündem CHP’li İmamoğlu PKK’cıları semirtiyor
Gündem

CHP’li İmamoğlu PKK’cıları semirtiyor

İBB ve Kültür AŞ sosyal medya hesaplarından yayınlanan CHP işi ramazan sohbetinin konuğu gerilla dostu Füsun Demirel, aileleri çocuklarını oruçtan korumaya çağırdı.

Yeniakit Publisher
2021-04-20 09:18:00 -
CHP’li İmamoğlu PKK’cıları semirtiyor

CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na bağlı İBB iştiraki Kültür A.Ş.’nin düzenlediği “Ramazan Sohbetleri”nin ilk konuğu, PKK’lı teröristleri kastederek “Gerilla annesini oynamak istiyorum” skandal sözleriyle hafızalara kazınan oyuncu Füsun Demirel oldu. Online gerçekleştirilen sohbetin moderatörlüğünü, terör örgütünün sitesi ANF’ye konuşarak, Başkan Erdoğan ve AK Parti Hükümeti’ne yönelik hakaretlerde bulunan Altan Erkekli yaptı.

Ulaşımdaki rezaletleri seyretmekle yetinerek İstanbul’u Koronavirüsün başkenti haline getiren CHP’li İBB Başkanı İmamoğlu, yandaşlarını semirtmeye devam ediyor. CHP’li İmamoğlu’na bağlı İBB iştiraki Kültür A.Ş.’nin düzenlediği “Ramazan Sohbetleri” serisinin ilk konuğu “Gerilla annesini oynamak istiyorum” şeklindeki skandal sözleriyle hafızalara kazınan oyuncu Füsun Demirel oldu. “Seks? Eh, Hayır Demem!” adlı rezil tiyatro oyunuyla Türk aile yapısını hedef alan terör sevici Demirel, Ramazan konuşmasında “oruç tutmama” tavsiyelerinde bulundu.

İBB’nin ‘Gerilla’cısı 

Geçmişte İzmir, Yalova, Şişli, Çankaya, Kadıköy, Maltepe, Kartal, Nilüfer, Muratpaşa, Bodrum, Marmaris, Bakırköy, Avcılar gibi CHP’li Belediyeler tarafından semirtilen PKK sever oyuncu Füsun Demirel’in son durağı CHP’li İmamoğlu’na bağlı İBB oldu.

Koronavirüs salgının ortaya çıkması ile birlikte sinema ve dizi sektörü büyük bir krizin eşiğine gelirken, “Gerilla annesini oynamak istiyorum” şeklinde skandal sözleriyle hafızalara kazınan oyuncu Füsun Demirel’e şimdi de CHP’li İBB’nin ekranları açıldı.

‘Çocuklar oruç tutmasın!’

CHP’li Ekrem İmamoğlu’na bağlı İBB iştiraklerinden Kültür A.Ş.’nin düzenlediği “Ramazan Sohbetleri” serisinin ilk konuğu olan Demirel, tutmadığı oruçlarla ilgili Ramazan anılarını anlattı. Geçmişte, “Seks? Eh, Hayır Demem!” adlı tiyatro oyununa Türk aile yapısını hedef alan terör sevici Füsun Demirel’in, Kültür AŞ’nin organize ettiği online sohbet etkinliğinde, “Bu anlamda da korumak lazım beslenmesini” diyerek, çocuklara oruç tutturulmaması gerektiğini söylemesi ise dikkatlerden kaçmadı.

Ramazan’da çevreyolu sohbeti

Online olarak gerçekleştirilen sözde Ramazan sohbeti, önceki gün İBB ve Kültür A.Ş.’ye ait sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Selahattin Demirtaş ile Paris’te öldürülen PKK’lı terörist Sakine Cansız gibi teröristlerin kitaplarının satıldığı İBB’ye ait İstanbul Kitapçısı’nda çekimleri gerçekleştirilen programın modaratörlüğünü ise terör örgütünün sitesi ANF’ye konuşarak, Başkan Erdoğan ve AK Parti Hükümeti’ne yönelik sert eleştirilerde bulunan oyuncu Altan Erkekli yaptı.

Altan Erkekli de işbaşında

Ramazan sohbetinde sözü şiire getiren Erkekli, dolaylı olarak AK Parti hükümetini bir kez daha hedef aldı. Şiirsiz bir nesil yetiştiğini savunan Erkekli, “Şiiri kendine içselleştiren insan kedinin kuyruğuna basmaz, köpek yavrusunu öldürmeye çalışmaz, kadına şiddetten uzak durur. Hayata olumlu bakar. Bunların verilmesi gerekiyor” iddiasında bulundu. Erkekli, “Çok fazla çevre yolu ve büyük alışveriş merkezleri yapmakla bunu edinemeyiz” diyerek, suçu iktidara attı.


Yeni Akit Gazetesi
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Yorumlar

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Resat

Ramazan a ve oruca uzakolanlarla ramazan sohbeti kilifli malı götürme taktığı. Tilkinin yüz tane türküsü varmış,99 u tavuk üzerine. !
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