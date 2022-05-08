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Gündem CHP’li İmamoğlu mum gibi eriyor!
Gündem

CHP’li İmamoğlu mum gibi eriyor!

Ramazan Bayramı sonrası Karadeniz turuna çıkan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Nagehan Alçı ile çekilen fotoğrafı üzerine taraftarlarının tepkisi büyüyerek artıyor. Bir kare fotoğrafın bedelini ağır ödeyen İmamoğlu sosyal medyada takipçi kaybetmeye devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2022-05-08 20:46:00 - 2022-05-08 20:49:13

HDP’li Pervin Buldan’la yan yana fidan diken Ekrem İmamoğlu’na tepki göstermeyen CHP’liler, Nagehan Alçı’nın Karadeniz turunda yer almasına sert tepki göstermişti. 

Yüz binlerce takipçi kaybetti

Sosyal medya takipçilerine ilişkin analizler ve raporlar yayınlayan bağımsız hesaplar, Ekrem İmamoğlu’nun Karadeniz tartışmasının başladığı günden bu yana 200 binden fazla takipçi kaybettiğini duyurdu.  

 

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Yorumlar

Hamido

200 bin mal ,neyini takip ediyordu acaba?
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