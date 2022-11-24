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Gündem CHP'li İmamoğlu, 'Kemalistçe'siyle dinleyenleri kırdı geçirdi! "Yu nov huva huva hu ayem hor"
Gündem

CHP'li İmamoğlu, 'Kemalistçe'siyle dinleyenleri kırdı geçirdi! "Yu nov huva huva hu ayem hor"

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kameraları peşine takarak şov yapmaya çalıştı. CHP'li İmamoğlu, "Kemalistçe" ifadelerle İngilizce konuşmaya çalışması alay konusu oldu.

Yeniakit Publisher
2022-11-24 22:24:00 -

 yeniakit.com.tr 

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İngilizce konuştuğu video sosyal medyada alay konusu oldu.

Anlamsız ifadeler kullandı

CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun İngilizce konuştuğu anlarda, anlamsız ifadelerde bulunması kırdı geçirdi. 

Şov yapayım derken rezil oldu

Vatandaşlara espri konusu olan CHP'li İmamoğlu, yabancı olduğu iddia edilen bir kadına "Yu nov huva huva hu ayem hor" şeklinde bir ifade kullandığı görülüyor. 

İBB TV ile çekim yapan İmamoğlu, yayınlanan görüntülerle rezil oldu. 

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