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CHP’li İmamoğlu işçi kıyımı yapmış!

CHP'nin 31 Mart'ta yapılması planlanan yerel seçimler için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak gösterdiği İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanıyken hiç neden göstermeden bazı işçilerin görev aktine son verdiği ortaya çıktı.

30 Ocak 2019 Çarşamba 09:46

 Resul Ekrem Şahan  Ankara

CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu’nun, Beylikdüzü Belediye Başkanıyken işçileri işten çıkardığı ortaya çıktı. Ekrem İmamoğlu’nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı’na gelmesiyle işten atıldığını ifade eden belediye çalışanı Faik Taşer, “2011 Mayıs ayı civarında Beylikdüzü basın bürosunda işe başladım. 21 Nisan 2014 yılında da işten çıkarıldığım bana tebliğ edildi. Akşam saatlerinde insan kaynakları müdürü beni çağırdı. Benimle birlikte Hüseyin Türkoğlu, Ramazan Altuntaş ve bir-iki kişi daha vardı. İnsan Kaynakları Müdürü, ‘iş hakkına son vermek zorundayız’ dedi. Sorun nedir diye sorduğumuzda ‘Bununla ilgili bir açıklama yok. Böyle bir karar aldık’ cevabını verdi” ifadelerini kullandı.

İşten atılınca davalar açtım!

İşe tekrar geri dönmek gibi bir maksadının olmadığını vurgulayan Taşer, “Ekrem İmamoğlu’nun geçtiğimiz gün yapmış olduğu açıklamadan dolayı rahatsız oldum. Yoksa aman beni korusun işe alsın gibi bir derdim yok. Mahkemeye verdim geri dönüş davasını kazandım. Ama belediye tabii ki işe geri almadı” dedi.

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Haber Tarihi: 30 Ocak 2019 Çarşamba 09:46
  1. Ankara
  2. CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu
  3. Beylikdüzü Belediye Başkanı
  4. Ekrem İmamoğlu
  5. Beylikdüzü Belediye Başkanlığı
  6. Faik Taşer
  7. İnsan Kaynakları Müdürü

YORUM YAZ

  • YenerYener49 dk önce
    Seçilmiş belediye başkanlarıda gerekçe gösterilmeden kıyıma uğramıştı o daha vahim değilmiydi
  • TÜRKOĞLUTÜRKOĞLU49 dk önce
    İŞÇİ SÖYLEMİNİ EN ÇOK KULLANANDA BUNLAR.

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