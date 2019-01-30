CHP’li İmamoğlu işçi kıyımı yapmış!

Resul Ekrem Şahan Ankara

CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu’nun, Beylikdüzü Belediye Başkanıyken işçileri işten çıkardığı ortaya çıktı. Ekrem İmamoğlu’nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı’na gelmesiyle işten atıldığını ifade eden belediye çalışanı Faik Taşer, “2011 Mayıs ayı civarında Beylikdüzü basın bürosunda işe başladım. 21 Nisan 2014 yılında da işten çıkarıldığım bana tebliğ edildi. Akşam saatlerinde insan kaynakları müdürü beni çağırdı. Benimle birlikte Hüseyin Türkoğlu, Ramazan Altuntaş ve bir-iki kişi daha vardı. İnsan Kaynakları Müdürü, ‘iş hakkına son vermek zorundayız’ dedi. Sorun nedir diye sorduğumuzda ‘Bununla ilgili bir açıklama yok. Böyle bir karar aldık’ cevabını verdi” ifadelerini kullandı.

İşten atılınca davalar açtım!

İşe tekrar geri dönmek gibi bir maksadının olmadığını vurgulayan Taşer, “Ekrem İmamoğlu’nun geçtiğimiz gün yapmış olduğu açıklamadan dolayı rahatsız oldum. Yoksa aman beni korusun işe alsın gibi bir derdim yok. Mahkemeye verdim geri dönüş davasını kazandım. Ama belediye tabii ki işe geri almadı” dedi.