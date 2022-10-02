CHP'li İmamoğlu, bu kez AK Parti'nin yaptığı yeni 'metro hattı'nı sahiplendi! Bu iş göbek büyütmeye benzemez Ekrem!

İstanbul bir büyük eser daha kazandı.

Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattı hizmete açıldı.

4 istasyondan oluşan ve 7,4 kilometre uzunluğundaki hattın açılışına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

"Belediye Başkanı ne iş yapar?"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından tamamlanan proje, Sabiha Gökçen Havaalanı ile Kadıköy'ü 50 dakikada birbirine bağlarken törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yüklendi.

İstanbul'a İBB tarafından yereri kadar hizmet edilmediğini belirten Cumurbaşkanı, "Sel oluyor, bu Belediye Başkanı ne iş yapar? Ya bir asfalt dök arkadaş… Haziran geliyor. Haziran'da bunların topuna gereken dersi İstanbullu verecektir. Ama ilgili bakanlığımız sorunu çözüyor ve vatandaşımızı mağdur etmiyor. İstanbulluyu çaresiz, sahipsiz bırakmıyor. Bizim derdimiz siyaset, makam ve makam değildir.” dedi.

Ekrem İmamoğlu metro hattını sahiplendi

Sözlerin muhatabı İmamoğlu ise Twitter'dan bir açıklama yaparak hem Cumhurbaşkanı'na cevap verdi hem de hizmete giren projeyi sahiplendi.

İmamoğlu, Sabiha Gökçen Havalimanı metrosunun maliyetinin İBB tarafından karşılandığını söyledi.

Ekrem İmamoğlu, "Bugün açılışı yapılan metro hattının maliyeti İBB tarafından karşılanmaktadır. Yani, aslında tüm ülkede olduğu gibi yatırımların tek sahibi kıymetli vatandaşlarımızdır. Pendik Sabiha Gökçen Havalimanı Metrosu İstanbul’umuza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.