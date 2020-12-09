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Gündem CHP’li İmamoğlu Belediye imkanlarını yandaşlarına peşkeş çekiyor
Gündem

CHP’li İmamoğlu Belediye imkanlarını yandaşlarına peşkeş çekiyor

İcraat değil algı belediyeciliği yürüten CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun bir rezaleti daha ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-12-09 09:36:00 -
CHP’li İmamoğlu Belediye imkanlarını yandaşlarına peşkeş çekiyor

 Hakkı Bilir  İstanbul 

İBB iştiraklerinin mali koordinatörlüğünü yürüten Ertan Yıldız’ın sahip olduğu Erta İnşaat’ın adresi gösterilerek kurulan Formelnet ve Winnet Bilgisayar firmalarına toplamda 60 milyon lira tutarında bilişim ihaleleri paslandığı belirlendi. 2019’un son aylarından itibaren başlayan ballı ihale servislerinin dikkat çekmeyecek rakamlarda peyder pey iki firma arasında bölüştürüldüğü bildirildi.

Denetçisine ballı ihale

Terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı olduklarını saklamayan HDP’nin ve sözde milliyetçi İYİ Parti’nin oylarıyla İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı seçilen CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun kirli ilişkilerini deşifre etmeye devam ediyoruz. 16 milyonluk metropol kenti algıyla yönetmek gibi bir kurnazlık örneği sergileyen ve pandemi döneminde salgının artması için olağanüstü gayret gösteren CHP’li İmamoğlu, el altında yandaşlarını doyurmaya devam ediyor. İBB’ye bağlı şirketlerin mali denetiminin başına getirilen Ertan Yıldız’a taşeron firmalar üzerinde paslanan paralar dudak uçuklatıyor. Yıldız’ın sahip olduğu Erta İnşaatçılık firmasının Ataköy’deki merkez binasını yerleşke olarak gösteren Wınnet ve Formelnet isimli iki bilişim firmasına İBB’den adeta ihale yağıyor. 31 Aralık 2019 tarihinde 10 milyon 299 bin 720 lira tutarındaki ilk ihale Wınnet Bilişim firmasına pas edildi.

Şirket adresleri bile aynı

Daha sonra, 3 Şubat 2020 tarihinde 14 milyon 498 bin ve 13 milyon 441 bin lira tutarındaki ihale aynı gün Formelnet’e verildi. İki firmanın ortak özelliği ise Ertan Yıldız’ın sahip olduğu Erta İnşaat’ın genel merkez binasını adres göstermesi. Rezaletin boyutu bu kadarla da sınırlı kalmıyor. 27 Mart 2020’de 4 milyon 134 bin 950 lira tutarındaki bir ihale de yine Formelnet’e pas edildi. 2 Nisan 2020’ye gelindiğinde ise Winnet firması 6 milyon 802 bin liralık başka bir ihaleyi kazandı. Bir başka deyişle İmamoğlu tarafından İBB iştiraklerinin mali danışmanı olan Ertan Yıldız’a pas edildi. 13 Temmuz 2020 tarihinde 7 milyon 566 bin lira tutarındaki ihale yine Formelnet’e verildi. Ballı ihalenin üzerinden 1 ay bile geçmeden Formelnet, 2 milyon 79 bin liralık bir başka ihalenin tek kazananı oldu.

Yandaşları doyurmaya devam ediyor

Öte yandan; bilindiği üzere İmamoğlu’nun yerel seçimlerdeki kampanya danışmanlığını yapan Necati Özkan’ın firmasına toplam tutarı 10 milyon lirayı bulan ‘basın tanıtım’ ihaleleri verilmişti. Yine İBB Kültür A.Ş’nin başında bulunan Serdal Taşkın’ın başında bulunduğu Elapro Ajansa 1 milyon 69 bin liralık ‘tanıtım’ ihalesi verilmişti.


Yeni Akit Gazetesi
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