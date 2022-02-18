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Gündem CHP'li İlhan Tekin istifa kararı aldı
Gündem

CHP'li İlhan Tekin istifa kararı aldı

CHP Çankırı İl Başkanı İlhan Tekin yazılı bir açıklama yaparak görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-02-18 15:47:00 -
CHP'li İlhan Tekin istifa kararı aldı

CHP Çankırı İl Başkanı İlhan Tekin, il başkanlığı görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Tekin'in istifa etme nedenine ilişkin bilgi vermemesi dikkatlerden kaçmadı.

 

İlhan Tekin, yaptığı yazılı açıklamada, "2016 yılından bu tarafa görev yaptığım CHP İl Başkanlığından 16 Şubat 2022 tarihinden itibaren istifa etmiş bulunuyorum. Bu konuyla ilgili herhangi bir basın açıklamasında bulunmak istemiyorum. Saygılarımla" ifadelerini kullandı.

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