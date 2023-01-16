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Siyaset CHP'li İlhan Taşcı SADAT reklamını RTÜK'e taşıdı!
Siyaset

CHP'li İlhan Taşcı SADAT reklamını RTÜK'e taşıdı!

CHP'li RTÜK üyesi İlhan Taşcı, TV 100 yayınında Kemal Kılıçdaroğlu konuşurken SADAT reklamının yayınlanmasını RTÜK'e taşıdı. Taşcı, SADAT'ın Kılıçdaroğlu'nu tehdit ettiğini öne sürdü.

Yeniakit Publisher
2023-01-16 17:40:00 - 2023-01-16 17:48:51
CHP'li İlhan Taşcı SADAT reklamını RTÜK'e taşıdı!

 Yeniakit.com.tr 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TV 100 canlı yayınında Uğur Dündar'a konuk oldu.

Kılıçdaroğlu, SADAT'a baskın düzenleyip kapısının önüne giderek, "paramiliter bir kuruluş olmakla" ve "seçim güvenliğini tehlikeye sokacak girişimlerde bulunmakla" suçlamıştı.

CHP Genel Başkanı TV 100 ekranında konuşurken SADAT'ın alt bant reklamı yayınlandı.

Programa damga vuran o anı Twitter hesabından paylaşan Kılıçdaroğlu, yine SADAT'a tehditler savurarak, "O az kalmış aklınızı alırım sizin, paramiliter artıkları, siz kimi tehdit ediyorsunuz!” dedi.

CHP'lilerin baskıları karşısında geri adım atan TV 100 yönetimi de reklam müdürü ile program sorumlusunun işten kovulduğunu açıklayarak özür diledi.

Reklamı RTÜK'e şikayet etti!

Yayına ilişkin dikkat çeken bir diğer gelişme de CHP'li RTÜK üyesi İlhan Taşcı'nın reklamı şikayet etmesi oldu.

Taşcı, SADAT Başkanı Melih Tanrıverdi’nin “reklam görüntüsü adı altındaki tehdidin planlı” bir girişim olduğunu söyleyen Tascı, RTÜK'ten inceleme talep etti.

 Başvurusunu sosyal medya hesabından duyuran Taşcı, şunları söyledi:

CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu yayındayken reklam görüntüsü adı altında ‘planlanmış’ tehdit içerikli görselle paramiliter yapının reklamını yapan TV100 kanalının yayının incelenmesi için RTÜK’e dilekçe verdim. RTÜK bunu görmezden gelemez, yok sayamaz.

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