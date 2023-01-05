Ankara'da doğalgaz sızıntısı! Çok sayıda kişi hastanelik oldu!
Ankara'nın Altındağ ilçesindeki Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı'nda doğal gaz sızıntısı meydana geldi. Doğal gaz sızıntısından etkilenen 25 kişi hastaneye
Yürekleri ağza getiren olay sabah saatlerinde Ankara Altındağ Rıfat Börekçi Caddesi’ndeki Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı’nda meydana geldi. Kurumun yemekhanesinde çalışanlar, baş dönmesi ve mide bulantısı gibi rahatsızlıklar yaşarken bazı çalışanlar da baygınlık geçirdi.
BİNA BOŞALTILDI
İhbar üzerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri bayılanlara ilk müdahaleyi yaptı. Rahatsızlık yaşayan 25 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere götürülerek tedaviye alındı. Bina ise tedbir amaçlı boşaltıldı.