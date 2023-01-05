  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Altın ve dolar için her tahmini tutan Mert Başaran son kez uyardı: Maalesef düşmeyecek! Evi olan bunu yapsın

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Çok sayıda terörist öldürüldü

Pervin Buldan'dan ‘Abdullah Öcalan öldü’ iddiası! Bir domuz kadar sağlıklı ve hayatta…

Şadırvana meyhane zulmüne son verilsin

Siyonistler kendinden olmayan herkese düşman! Kudüs’te Hristiyan mezarlığını tahrip ettiler

Selçuk Bayraktar'ın üzerinde çalıştığı "Uzay Otobüsü" ortaya çıktı

Esra Erol'un evlenmek isteyenlere tavsiyesi tartışma başlattı: Evlenmeden bunu yapın

Zincir marketlerden peş peşe indirim kararı

Türk SİHA'larına karşı İHA üretme kararı aldılar! Çin'den ve İran'dan aldılar tutmadı...Ne yaptılarsa olmadı

Tapuda yeni dönem başlıyor Büyük kolaylık sağlayacak!
Gündem Ankara'da doğalgaz sızıntısı! Çok sayıda kişi hastanelik oldu!
Gündem

Ankara'da doğalgaz sızıntısı! Çok sayıda kişi hastanelik oldu!

Ankara'nın Altındağ ilçesindeki Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı'nda doğal gaz sızıntısı meydana geldi. Doğal gaz sızıntısından etkilenen 25 kişi hastaneye

Yeniakit Publisher
2023-01-05 13:03:00 - 2023-01-05 13:04:09
Ankara'da doğalgaz sızıntısı! Çok sayıda kişi hastanelik oldu!

Yürekleri ağza getiren olay sabah saatlerinde Ankara Altındağ Rıfat Börekçi Caddesi’ndeki Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı’nda meydana geldi. Kurumun yemekhanesinde çalışanlar, baş dönmesi ve mide bulantısı gibi rahatsızlıklar yaşarken bazı çalışanlar da baygınlık geçirdi.

BİNA BOŞALTILDI

İhbar üzerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri bayılanlara ilk müdahaleyi yaptı. Rahatsızlık yaşayan 25 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere götürülerek tedaviye alındı. Bina ise tedbir amaçlı boşaltıldı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23