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Gündem CHP’li İBB’ye tepkiler dinmiyor! Verilen sözler tutulmadı
Gündem

CHP’li İBB’ye tepkiler dinmiyor! Verilen sözler tutulmadı

Eyüpsultan Yeşilpınar Mahallesi sakinleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin mahallede yapacağı kentsel dönüşüm projesinde, verilen sözlerin tutulmadığı iddiasında. Saraçhane'deki İBB Binası önünde basın açıklaması yapan mahalleli, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na seslendi.

Yeniakit Publisher
2021-01-14 15:27:00 - 2021-01-14 15:29:41
CHP’li İBB’ye tepkiler dinmiyor! Verilen sözler tutulmadı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne seslendiler. Mahallelerindeki kentsel dönüşüm için verilen sözlerin tutulmadığını öne sürdüler.

Gündemleri, Eyüpsultan Yeşilpınar Mahallesi'ndeki kentsel dönüşümdü. İddialarına göre o dönem İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Ekrem İmamoğlu, kentsel dönüşümde daire başına en fazla yüzde 20 kesinti sözü verdi. Ancak o kesinti yüzde 65'lere kadar çıktı.

Saraçhane'deki İBB Binası önünde basın açıklaması yapan bir grup mahallelinin tek derdi metrekare kesintisi değildi. Kentsel dönüşüm bahanesiyle doğalgaz, su ve elektrik gibi hizmetlerinin de kesilmek istendiğini söylediler.

 

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Yorumlar

T. Y. M.

Siyonist kayırmacısı. Papadopulos.
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abdrhman

bunların yaptığı köprüyü geçene kadar ayıya dayı misali. şimdi belkide sizi duymuyor bile. heleki chpkk kadar kötüsü yok. hıristiyanların partisi chpkk dan bu ülkeye yarar beklemeyin. orta doğudaki , olayların baş çıbanı yahudistan yönetimindeki abd ve (abd eşittir yahudi) pisrael yahudilerdir. gerek daeş pkk, fetöş vesaire terör örgütleri bunların besledikleri , tc nin vede orta doğunun başına bela ettikleri ısraelin B.O.projesinin gerçekleşmesine çalışan ....leridir.yönetimi türk isimli yahudilerde olan hıristiyanların partisi chpkk da yahudiler tarafından atatürk zamanında tc nin içine sokulmuş truva atıdır.içimizdeki vatan haini zengin yahudileri çok sıkı denetleyin.
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