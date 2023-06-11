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Gündem CHP'li İBB'nin resmi hesabından skandal paylaşım! Rezalet ki ne rezalet
Gündem

CHP'li İBB'nin resmi hesabından skandal paylaşım! Rezalet ki ne rezalet

Yeniakit Publisher
2023-06-11 12:47:00 -
CHP'li İBB'nin resmi hesabından skandal paylaşım! Rezalet ki ne rezalet

Ankara'dan sonra CHP'li İBB de resmi hesaplarını trol hesabı gibi kullanmaya başladı. İBB'nin resmi hesabından, fondaş Halk TV'nin, bakanlık tarafından yalanlanan asılsız paylaşımının retweet edildiği tweet, gelen tepkiler sonrası silindi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi, resmi hesaplarını trol hesabı gibi kullanmaya başladı.

Asılsız haberi paylaştılar

İBB'nin resmi hesabından fondaş Halk TV'nin, bakanlık tarafından yalanlanan asılsız paylaşımının RT yapıldığı tweet, gelen tepkiler sonrası silindi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yalanlama gelmişti

Eskişehir ve İzmir'de Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullara 'manevi danışman' adı altında imam atandığı yönündeki iddialarına İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yalanlama gelmişti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Geçtiğimiz günlerde de Mansur Yavaş yönetimindeki CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya ekibi, trol hesaptan yapacağı paylaşımı resmi hesaptan yaptı. Hatanın fark edilmesinin ardından paylaşım apar topar silinmişti.

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin trol ekibi kendini ele verdi

Mansur Yavaş yönetimindeki CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya ekibi, trol hesaptan yapacağı paylaşımı resmi hesaptan yaptı. Hatanın fark edilmesinin ardından paylaşım apar topar silindi.

Geçtiğimiz günlerde Ankaralılar sağanak yağışın izlerini silmeye çalışırken, Mansur Yavaş yönetimindeki CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden skandal bir paylaşım geldi.

Yavaş'ın sosyal medya ekibi, trol hesaptan yapacağı paylaşımı yanlışlıkla ABB kurumsal hesabından yaptı.

Yapılan paylaşım kısa sürede dikkat çekti.

 

 

 

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