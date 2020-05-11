CHP'li İBB'nin "organize kötülük" iddiası savcılık araştırmasıyla yalanlandı: Fazilet durağında otobüse kimse binmedi

Savcılık tarafından yürütülen sotuşrumada, İETT'nin yolcu bilgilerine ait verilerinin saklandığı BELBİM'den söz konusu 62 numaralı otobüsün 29 Mart 2020 tarihine ait dökümleri talep edildi.

BELBİM tarafından gönderilen yolcu biniş çizelgesi

Fazilet Durağı'nda binen yok

BELBİM'den verilen belgede Fazilet durağından hiçbir yolcunun binmediği, en fazla yolcunun ise 6 kişi ile Okul durağından bindiği görülüyor.

"Organize kötülük" demişti

Oysa İBB Sözcüsü Murat Ongun, Fazilet durağında şoförün uyarısına rağmen 47 yolcunun otobüse biniş yaptığı iddiasını ortaya atarak durumu 'organize kötülük' olarak nitelendirmişti.

Belgeleri inceleyen savcılığın değerlendirmesi ve sonuç evrakı.

İmamoğlu: İzlerken kanım dondu

Fazilet durağından 47 kişinin otobüse 'hücum ettiği' ana dair görüntüleri izlediğini öne süren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da, Fox TV'de katıldığı programda 'organize kötülük' söylemini tekrarlamış ve "O saatte bunu nasıl yapmışlar. Bu insanların işi gücü mü yok. İzlerken kanım dondu" demişti.

62 numaralı İETT otobüsüne binen yolcuların tam listesi

Öte yandan otobüse binen yolcu listesinde yapılan isim isim inceleme sonucu, şahıslar arasında bağlantı tespit edilemedi. Durak başına ortalama 2 yolcunun bindiği otobüste seyahat edenlerin, vardiyalı olarak çalışan kişilerin işe gidiş yahut çıkış nedeniyle araçta oldukları belirlendi.

Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında tedbirler hızla alınırken, İETT'de çekilen görüntü tartışma konusu oldu. Vatandaşın sosyal mesafe kuralına aykırı olarak balık istifi taşındığı o görüntülerle ilgili İBB Sözcüsü Murat Ongun, 'Oranize bir operasyon' değerlendirmesinde bulunarak 'Geçen hafta aynı otobüste 1 kişi vardı' dedi. Ongun'un işaret ettiği 22 Mart 2020 tarihine dair otobüs görüntüleri ise bu sözleri yalanlıyor.

Tüm çağrılara rağmen Fazilet durağından 62 numaralı otobüse 'hücum eden' yolcuların kamera kayıtlarını yayınlamayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, savcılık araştırmasının ardından nasıl bir açıklama yapacağı merak konusu oldu.