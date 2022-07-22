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Gündem CHP'li İBB'nin metrobüsü alev alev yandı, vatandaşlar canını zor kurtardı!
Gündem

CHP'li İBB'nin metrobüsü alev alev yandı, vatandaşlar canını zor kurtardı!

Kadıköy Acıbadem Metrobüs Durağı'nda, metrobüsün motor kısmında yangın çıktı. Yolcular panikle kendilerini dışarı atarken, yangın yapılan müdahale sonucu kısa sürede söndürüldü.

Yeniakit Publisher
2022-07-22 23:22:00 - 2022-07-22 23:26:45

Kadıköy Acıbadem Metrobüs Durağı'nda bir metrobüste daha yangın çıktı.

Yangın, saat 18.15 sıralarında Acıbadem Metrobüs Durağı'nda metrobüs aracının motor kısmında çıktı. Metrobüs durağa geldiğinde motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı.

Vatandaşlar kendilerini dışarı attı

 

Metrobüsün içi bir anda dumanla dolarken yolcular da panikle kendilerini dışarı attı.

Yangın söndürme tüpleriyle müdahale sonucu yangın kısa sürede söndürülürken, bazı yolcular da o anları cep telefonuyla kaydetti.

Yangın nedeniyle seferler bir süreliğine aksadı.

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