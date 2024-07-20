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Medya CHP’li İBB’nin İSPARK’a yaptığı fahiş zam Zafer Algöz’ü de çıldırttı!
Medya

CHP’li İBB’nin İSPARK’a yaptığı fahiş zam Zafer Algöz’ü de çıldırttı!

Yeniakit Publisher
2024-07-20 08:09:00 -
CHP’li İBB’nin İSPARK’a yaptığı fahiş zam Zafer Algöz’ü de çıldırttı!

Son dönemde yaşanan fiyat artışları ve pahalılık ünlü isimleri de vurdu. Usta oyuncu Zafer Algöz İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin İSPARK'a arka arkaya yaptığı otopark zamlarını duyunca isyan etti.

Son dönemde gelen zamlar ve yapılan fiyat artışları artık ünlü isimleri de etkilemeye başladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin İSPARK'a arka arkaya yaptığı zamlarla saatlik otopark ücreti 70 TL'ye, aylık abonmanlık ise 5 bin Türk Lirası'na yükseldi. Günaydın'dan Barış Savaş'ın haberine göre; Tiyatro sanatçısı Zafer Algöz, ise fahiş ücrete ne diyeceğini bilemedi.

'EV KİRASI GİBİ OTOPARK ÜCTETİ'

Algöz; "Aylık otopark ücretleri 5 bin Türk Lirası'nı geçmiş. İSPARK'a da Allah insaf versin! Ev kirası gibi otopark ücreti ne güzel! Valla pes ve yuh!" diyerek isyan etti.

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