CHP'li İBB'nin eğlenceye ayırdığı bütçe dudak uçuklattı

Yerel seçim çalışmaları döneminde belediyenin kaynaklarının kendinlere yeteceğini iddia eden CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 1 buçuk yılda 20 milyar TL borçlanma yaparak kırılması zor bir rekora imza atmıştı.

Belediye başkanı seçilmesinin ardından 'israf düzenini' bitireceğini iddia eden Ekrem İmamoğlu yeni bir skandalla gündeme geldi.

İmamoğlu yönetimindeki CHP'li İBB Belediyesi 2020 yılı için eğlenceye ve konserlere 460 milyon lira ayırdığı ortaya çıktı. Koronavirüs salgının ortaya çıkması ve yasakların gelmesiyle Ekrem İmamoğlu'nun planları alt üst oldu.

Salgına rağmen İmamoğlu'nun ödeme yapıp yapmadığı ya da ödeme yaptıysa kaç para verdiği ise bilinmiyor.