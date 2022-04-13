CHP’li İBB’nin 603 bin liralık yemek faturası ifşa oldu! Her şey İmamoğlu için güzel oldu

Sabah’ın haberine göre; CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi yaptığı israflarla eleştirilerin odağı haline geldi. İBB, kendisine ait onlarca tesis yerine, konuklarını Çırağan Palace gibi otellerde ağırlamakla suçlanıyor.

Sabah gazetesinde Barış Savaş imzalı haberde "Denetim raporuna göre sadece 1 yemek için 603 bin lira fatura ödendi" denildi.

İBB Dış İlişkiler Daire Başkanlığı Dış İlişkiler Müdürlüğü'nün, 29 Kasım 2021'de Çırağan Palace Kempinski Otel'de yenilen yemekle ilgili faturada "Balkan Şehirleri Ağı Zirvesi akşam yemeği bedeli" olduğu ifade ediliyor.

Yüzde 254 arttı

Sabah'ın haberinde İBB Denetim Komisyonu Başkanvekili Muhammed Kaynar'ın "Temsil, ağırlama ve tören giderleri ödeneğinden tasarruf anlayışıyla bağdaşmayan harcamalar yapılmıştır. İBB Temsil, Ağırlama ve Tören Giderleri, 2020'ye kıyasla 2021'de yüzde 254 oranında artmıştır" ifadeleri de yer alıyor.