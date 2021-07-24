CHP'li İBB'den "park genişletme" bahanesiyle çevre katliamı!

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Kartal'da Mayıs ayında gerçekleştirdikleri yeşil alan çalışması sırasında Atatürk Parkı içinde bulunan çok sayıda ağacı katletti.

Park çalışmasını gerçekleştiren ekipler, elektrikli testerelerle ağaçları kesti. Sözde çevre hassasiyeti ile harekete geçen Gezi kalkışmasının 8'inci yıl dönümünde Kartal'da büyük bir ağaç katliamı gerçekleştirmesi vatandaşların tepkilerine neden oldu.

Yazık günah değil mi?

"Yeşil alan üreteceğiz" diyen İBB yönetimi üretilen alanlar içindeki ağaçları kesiyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kartal'ın merkezinde bulunan Atatürk Parkı'nı Mavi Yeşil isimli bir firmaya ihale ederek yeniden düzenlemeye başladı. İnşaat faaliyetleri devam ederken park içindeki ağaçlar ekipler tarafından acımasızca elektrikli testereler ile kesildi.

40-45 yıllık ağaçlar yok edildi

Park içinde çalışmalarını sürdüren ekipler, ağaç kesimlerini ise vatandaşların tepkilerine maruz kalmamak için sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlere denk getirdi. Park içinde çok sayıda ağacı keserek yok eden ekipler, son olarak ise Kordonboyu mahallesi muhtarlık binasının hemen arkasında bulunan spor sahasının yıkımı sırasında da burayı çevreleyen ağaçları katletti.

Yaşları 40-45 olan ve 30-35 metre boyundaki ağaçlar ekipler tarafından sokağa çıkma yasağı sırasında kesilirken kökleri ise iş makineleriyle çıkartılarak söküldü.

Yeşil düşmanlığı

Park içinde bulunan çay ocaklarına gelen ve gözlerine inanamayan vatandaşlar İBB'nin ağaç katliamına ise tepki gösterdi. 2013 yılında gezi kalkışmasında bulunanların Kartal'daki ağaç katliamını görmezlikten geldiğini dile getiren vatandaşlar, "Yeşil alanlar ağaç ve bitki çeşitleri dikilmek üzere yapılır. Ama bunun tam tersi İBB Kartal'daki bu parkın içine ağaç dikimini sürdüreceği yerde mevcut ağaçları kesti. Bu ağaçları kesmek yazık ve günah değil midir? Belediyelerin görevi ağacı kesmek midir? Kartal'ın akciğerlerini yok ettiler. İBB park içindeki ağaçları odun yaptı" dedi.

2 aydır tek çivi dahi çakılmadı

İBB yönetimi Mayıs ayında yapımına başladığı parka 2 aydır tek çivi dahi çakmadığı ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, park yapım işini alan firma İBB'den para alamayınca işi bıraktı. İBB'nin ise Ağustos ayında parkın yapımı için yeni bir ihale ile yeniden başlaması öngörülürken park yapım işi ise sadece 40 yıllık ağaçların kesilmesi ile kaldı.