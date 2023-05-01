CHP'li İBB'den LGBT skandalı
İstanbul'daki metrolardaki ekranlarda LGBT reklamları yayınlayan İBB'nin bu kez bazı metrobüs duraklarındaki panolarda açık bir şekilde "lezbiyen” algıyı normalleştirmek amacıyla yapılan reklamlara izin verdiği görüldü.
Geçtiğimiz aylarda CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun başkan olduğu İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı metrolarda LGBT reklamları yayınlanıyordu.
Uluslararası Af Örgütü imzalı reklamlar, İBB’nin Modyo TV ekranlarında yaklaşık 15 dakikada bir yolculara izlettirildi.
Bu skandalın üzerinden çok geçmeden aynı İBB'nin metrobüs duraklarındaki reklam panolarında LGBT'yi meşrulaştıran reklamların yayınlanmasına müsaade ettiği görüldü.
Tepki çeken reklamda iki kadının birbirine yakın kareleri gösterilirken 'Kız kıza çıkmamız kadar doğal' mesajıyla lezbiyenliğin algıda normalleştirilir hale getirilmesine duyarlı Müslümanlar tepki gösterdi.
Erdoğan tepki göstermişti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir miting sırasında CHP'ye LGBT konusunda tepki göstermişti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kılıçdaroğlu yönetimi altında CHP, marjinal örgütlerin, LGBT savunucularının, küreselcilerin, mezhepçilik fitnesi çıkarmaya çalışanların koçbaşı haline geldi" demişti.