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Aktüel CHP'li İBB'den bir skandal daha
Aktüel

CHP'li İBB'den bir skandal daha

CHP'li Ekrem İmamoğlu idaresindeki İBB'de bir skandal daha yaşandı. FETÖ’nün 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası İBB'nin Yenibosna’daki yerleşkesi içinde oluşturulan 15 Temmuz Şehitleri köşesi, yeni yıl kutlama panosuna çevrildi. 15 Temmuz şehitlerinin fotoğrafları kaldırılarak, ışıklarla ve balonlarla süslenen duvara İBB’nin faaliyetlerinin görüntüsü yansıtıldı.

Yeniakit Publisher
2020-12-31 17:54:00 -
CHP'li İBB'den bir skandal daha

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) ait binada, “Bu vatan kahraman şehitlerine minnettardır. Unutmayacağız” yazısının ve şehitlerin fotoğraflarının yer aldığı bir köşe oluşturulmuştu.

İBB’nin Yenibosna yerleşkesi içindeki 15 Temmuz Şehitleri köşesi, yeni yıl kutlama panosuna çevrildi. 15 Temmuz şehitlerinin fotoğrafları duvardan kaldırılarak, aynı yere ışıklarla ve balonlarla süslenen bir köşe oluşturuldu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun faaliyetlerine ilişkin görüntüler de duvara yansıtıldı.

 

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