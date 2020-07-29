CHP'li İBB'den Abdülhamid Han'a bir iftira daha

CHP’li İmamoğlu’nun İBB'de Kültür A.Ş. danışmanlığına getirdiği Sinan Meydan, Osmanlı Sultanı 2. Abdülhamid Han'a hakaret etti.

Osmanlı İmparatoru Fatih Sultan Mehmet Han’ın emaneti İstanbul’un yönetimini yerel seçimlerdeki Bizans oyunlarıyla ele geçiren CHP’li Ekrem İmamoğlu'nun 30 bin TL ödeyerek danışmanlığa getirdiği Sinan Meydan, sosyal medya hesabı üzerinden Osmanlı kinini kustu.

İSTANBULLU'NUN PARASIYLA ECDAD DÜŞMANLIĞI

"Abdülhamit rejiminin tipik özellikleri!" başlıklı paylaşımında İBB Danışmanı Meydan, şu yalanları sıraladı:

"Parlemento'nun yerine saray egemenliği,

Milli üretem azlığı,ekonomik bağımlılık, borçluluk,

Muhalefete baskı, basına sansür,

Hukuksuzluk,

Hilafet masallarıyla avutmak."

İBB Başkanı İmamoğlu'nun Danışmanı Sinan Meydan, Ayasofya Camii’nin yeniden ibadete açılması sonrasında da Yunanistan gibi öfke patlaması yaşamıştı. İBB'li Meydan, “Bugün Atatürk’ün imzaladığı kararnameyi iptal edenlere yarın Atatürk’ün imzaladığı başka hangi kararları, kararnameleri iptal etmeyi düşünüyorsunuz diye sormak lazım. Atatürk’ün kurduğu laik Cumhuriyeti dönüştürmek isteyen malum siyasete yol veren bir karardır bu” diyerek Ayasofya’da namaz kılınacak olmasından rahatsız olmuştu. Meydan, “Danıştay kararı, İstanbul’un fethini görüp kurtuluşunu gözardı eden bir karar. Fatih’in vakfiyesini gören Danıştay, Atatürk’ün kurtarıcılığını unutmuştur” gibi tuhaf sözlerle cami kinini kusmuştu.

Ecdad düşmanı Sinan Meydan, CHP'nin ele geçirdi İBB'den 30 bin TL ücret alıyor.