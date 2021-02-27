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Gündem CHP'li İBB'den 8 Mart ironisi! Kadınlarla dalga geçen Danla Bilic'le buluşacak
Gündem

CHP'li İBB'den 8 Mart ironisi! Kadınlarla dalga geçen Danla Bilic'le buluşacak

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde, sosyal medyada ahlaksız yaşamıyla gençlere kötü örnek olan ve kadınlarla dalga geçen YouTuber Danla Bilic'le bir araya gelecek olmasına yönelik tepkiler artıyor.

Yeniakit Publisher
2021-02-27 18:03:00 -
CHP'li İBB'den 8 Mart ironisi! Kadınlarla dalga geçen Danla Bilic'le buluşacak

Yeniakit.com.tr

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde, ahlaksız yaşamıyla tanınan YouTuber Danla Bilic’le bir araya gelecek.

İstanbul'u 1990'lı yıllara götürdü

16 milyona hizmet vaadiyle yola çıkan ve İstanbul’u çöp yığınları ile 1990’lı yıllara geri götüren Ekrem İmamoğlu’na tepkiler artıyor.

CHP’li belediyelerden hakkını arayan işçiler verilen sözlerin tutulmaması üzerine grev yapma kararı aldı. Vatandaş salgınla mücadele ederken Kadıköy, Ataşehir ve Maltepe’de oluşan çöp yığınlarının yaydığı pis koku ile de savaş veriyor.

İmamoğlu, Danla Bilic'le görüşecek

CHP’li İBB’de yaşanan torpil skandalıyla ilgili herhangi bir açıklama yapmayan ve çöp sıkıntısının giderilmesine yönelik işçilerle herhangi bir görüşme girişiminde bulunmayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, influencer Danla Bilic’le bir araya gelecek.

Kadınlarla dalga geçmişti

İmamoğlu’nun İstanbul’un sorunlarıyla yüzleşmek yerine makyaj videolarıyla bilinen Danla Bilic’le görüşecek olması tepki çekerken bir tepki de tam da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde, kadınlarla dalga geçen Danla Bilic’le görüşecek olmasına geldi.

Yayınladığı bir videoda "Kaşarlık yaparak ünlü oldum" ifadelerini kullanan Danla Bilic, daha önce bir kadına yönelik kullandığı aşağılayıcı ifadelerle gündeme gelmişti. Genç bir kadını görüntüleyerek fiziğiyle dalga geçen Bilic'e sosyal medya kullanıcıları eski kilolu fotoğraflarıyla yanıt vermişti.

Kendisine makyaj mı yaptıracak?"

'Para karşılığında kişi ve markaların reklamını yaparak pazarlayan' influencer Danla Bilic'in, “8 Mart Dünya Kadınlar gününde biz kadınlar için Ekrem İmamoğlu başkanımla bir araya geliyoruz, soruları birlikte hazırlayalım mı, ne sormak isterdiniz?” şeklinde yaptığı paylaşıma sosyal medya kullanıcılarının “Kendisine makyaj mı yaptıracak?' yorumlarına sebep oldu.

 

 

 

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