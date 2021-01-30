CHP'li İBB'de liyakat balonu patladı! Kılıçdaroğlu, İmamoğlu, Kaftancıoğlu sus pus!

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CHP’li İBB’nin sosyal medyaya düşen ‘kadrolaşma itirafı’ videosu ile partinin liyakat balonu patlarken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu sessizliğini korumaya devam ediyor.

CHP'li İBB'de kadrolaşma itirafı

CHP’nin 18 Ekim 2020’de yapılan İBB Meclis Grubu Değerlendirme Toplantısı'nda konuşan CHP İstanbul Yerel Yönetim Politakalarından Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas, parti içindeki kadrolaşmayı itiraf etti.

CHP’li Özgür Nas, kürsüden partililerine yaptığı açıklamada, "Çoğumuz biliyor. İlçe başkanları da biliyor. 100 kişi alınıyorsa CHP'den 35, İYİ Parti'den 15, Diğerleri (HDP, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'yi ima ediyor) 15, İBB kariyer üzerinden ise 20-25 gidiyor." ifadelerini kullanarak CHP’nin İBB’de işe alımlarda partizanlık ve kayırmacılık yaptığını açık açık söyledi.

Kalan kontenjanlar ittifak ortaklarında paylaştırılıyor

Nas’ın itirafı, CHP’li İBB’nin işe alımlarda en fazla kontenjanın CHP’ye ardından İYİ Parti’ye düşerken kalan kontenjanlar da diğer ittifak ortakları arasında nasıl paylaşıldığını gösterdi.

CHP'nin liyakat nutukları havada kaldı

Her fırsatta liyakat nutukları atan CHP’nin iki yüzlü tavrını ortaya çıkaran video ile ilgili ise CHP kanadından herhangi bir açıklama gelmedi.

Kılıçdaroğlu’nun ‘hiçbir işçiyi çıkarmayacağız’ diyerek ‘namus sözü’ verdiği açıklamaları hala arşivdeki yerini korurken CHP’li belediyeler binlerce kişiyi ‘gerekçe göstermeden’ işsiz bıraktı. Öte yandan HDP’ye olan diyet borcunu ödemek için ise onlarca terör destekçisi şahısları işe aldığı ortaya çıktı.

‘Belediye eş-dost akraba yeri değil’ diyen ancak Canan Kaftancıoğlu’nun yakınları da dahil yandaşlarını kayıran Ekrem İmamoğlu da sosyal medyaya düşen bu skandal videoya sessiz kaldı.

Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Kaftancıoğlu sus pus!

CHP'li Özgür Nas'ın itirafı ile liyakat balonları patlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu 36 saattir sessizliğini koruyor.

Partideki taciz ve tecavüzler gündeme bomba gibi düşerken olaylara sessiz kalan CHP'nin liyakatın işlemediği İBB'de dönen torpillere herhangi bir açıklama getirip getirmeyeceği merak konusu oldu.