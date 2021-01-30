  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset CHP'li İBB'de liyakat balonu patladı! Kılıçdaroğlu, İmamoğlu, Kaftancıoğlu sus pus!
Siyaset

CHP'li İBB'de liyakat balonu patladı! Kılıçdaroğlu, İmamoğlu, Kaftancıoğlu sus pus!

CHP'li Özgür Nas'ın İBB'de işe alımlarla ilgili yaptığı kadrolaşma itirafı sonrası 'liyakat' vurgusu yapan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğu ve İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu sessizliklerini koruyor.

Yeniakit Publisher
2021-01-30 20:28:00 -

Yeniakit.com.tr

CHP’li İBB’nin sosyal medyaya düşen ‘kadrolaşma itirafı’ videosu ile partinin liyakat balonu patlarken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu sessizliğini korumaya devam ediyor.

CHP'li İBB'de kadrolaşma itirafı

CHP’nin 18 Ekim 2020’de yapılan İBB Meclis Grubu Değerlendirme Toplantısı'nda konuşan CHP İstanbul Yerel Yönetim Politakalarından Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas, parti içindeki kadrolaşmayı itiraf etti.

CHP’li Özgür Nas, kürsüden partililerine yaptığı açıklamada, "Çoğumuz biliyor. İlçe başkanları da biliyor. 100 kişi alınıyorsa CHP'den 35, İYİ Parti'den 15, Diğerleri (HDP, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'yi ima ediyor) 15, İBB kariyer üzerinden ise 20-25 gidiyor." ifadelerini kullanarak CHP’nin İBB’de işe alımlarda partizanlık ve kayırmacılık yaptığını açık açık söyledi.

Kalan kontenjanlar ittifak ortaklarında paylaştırılıyor

Nas’ın itirafı, CHP’li İBB’nin işe alımlarda en fazla kontenjanın CHP’ye ardından İYİ Parti’ye düşerken kalan kontenjanlar da diğer ittifak ortakları arasında nasıl paylaşıldığını gösterdi.

CHP'nin liyakat nutukları havada kaldı

Her fırsatta liyakat nutukları atan CHP’nin iki yüzlü tavrını ortaya çıkaran video ile ilgili ise CHP kanadından herhangi bir açıklama gelmedi.

Kılıçdaroğlu’nun ‘hiçbir işçiyi çıkarmayacağız’ diyerek ‘namus sözü’ verdiği açıklamaları hala arşivdeki yerini korurken CHP’li belediyeler binlerce kişiyi ‘gerekçe göstermeden’ işsiz bıraktı. Öte yandan HDP’ye olan diyet borcunu ödemek için ise onlarca terör destekçisi şahısları işe aldığı ortaya çıktı.

‘Belediye eş-dost akraba yeri değil’ diyen ancak Canan Kaftancıoğlu’nun yakınları da dahil yandaşlarını kayıran Ekrem İmamoğlu da sosyal medyaya düşen bu skandal videoya sessiz kaldı.

Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Kaftancıoğlu sus pus!

CHP'li Özgür Nas'ın itirafı ile liyakat balonları patlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu 36 saattir sessizliğini koruyor.

Partideki taciz ve tecavüzler gündeme bomba gibi düşerken olaylara sessiz kalan CHP'nin liyakatın işlemediği İBB'de dönen torpillere herhangi bir açıklama getirip getirmeyeceği merak konusu oldu.

Birileri ‘liyakat’ mı demişti! Can Ataklı’nın yeğenine ‘Ekrem’ kıyağı
Birileri ‘liyakat’ mı demişti! Can Ataklı’nın yeğenine ‘Ekrem’ kıyağı

Siyaset

Birileri ‘liyakat’ mı demişti! Can Ataklı’nın yeğenine ‘Ekrem’ kıyağı

Liyakat vurgusu yapan İmamoğlu'na bakın! Siyasi atamalara devam
Liyakat vurgusu yapan İmamoğlu'na bakın! Siyasi atamalara devam

Siyaset

Liyakat vurgusu yapan İmamoğlu'na bakın! Siyasi atamalara devam

Eski AK Partili, Kemal Kılıçdaroğlu'na AK Parti'deki liyakattan dert yandı!
Eski AK Partili, Kemal Kılıçdaroğlu'na AK Parti'deki liyakattan dert yandı!

Gündem

Eski AK Partili, Kemal Kılıçdaroğlu'na AK Parti'deki liyakattan dert yandı!

'Liyakat' vurgusu yapan CHP'li Seyit Torun'dan 'kadrolaşma' itirafı
'Liyakat' vurgusu yapan CHP'li Seyit Torun'dan 'kadrolaşma' itirafı

Siyaset

'Liyakat' vurgusu yapan CHP'li Seyit Torun'dan 'kadrolaşma' itirafı

Liyakat balonu patladı! CHP'li Özgür Nas'tan skandal kadrolaşma itirafı
Liyakat balonu patladı! CHP'li Özgür Nas'tan skandal kadrolaşma itirafı

Siyaset

Liyakat balonu patladı! CHP'li Özgür Nas'tan skandal kadrolaşma itirafı

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İngiliz basınından
Gündem

İngiliz basınından "nükleer" iddiası! "Suudi Arabistan ve Türkiye de..."

İngiliz basını, İran'ın ardından Suudi Arabistan ve Türkiye'nin nükleer alanda adımlar atabileceğini ifade etti.
Mahmut Akşit'ten yeni
Teknoloji

Mahmut Akşit'ten yeni "yerli motor" müjdesi! Çalışmalar başladı

TEI Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit, ANKA SİHA'lar için üretilen "PD170"in ardından "PD180" adlı yeni bir İHA motoru geliştirdikle..
Son dakikayı Bakan Soylu duyurdu! Kabe'ye hakaret eden o alçaklar gözaltına alındı
Gündem

Son dakikayı Bakan Soylu duyurdu! Kabe'ye hakaret eden o alçaklar gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Boğaziçi Üniversitesi’nde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin 4 kişinin gözaltına alındığını duyurdu...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay