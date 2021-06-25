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Siyaset CHP'li İBB yönetimine sert tepki: Sırada neresi var?
Siyaset

CHP'li İBB yönetimine sert tepki: Sırada neresi var?

Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu "İstanbul nimet derken anladıkları İBB'nin hizmet binalarını satmakmış" diyerek CHP'li Ekrem İmamoğlu idaresindeki İBB'nin Merter'deki hizmet binasını satmasına tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-06-25 13:00:00 -
CHP'li İBB yönetimine sert tepki: Sırada neresi var?

Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, CHP yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Merter'deki belediye hizmet binasını satmasına tepki gösterdi.

Göksu yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"İstanbul Nimet" derken anladıkları İBB'nin hizmet binalarını satmakmış. CHP'li İBB yönetimi, AK Parti döneminde yapılmış Merter'deki dev hizmet binasını geçen yıl "otopark yaptık" diyerek açıp şimdi de 147 milyon liraya sattı. İşte İBB'yi getirdikleri nokta. Sırada neresi var?"

 

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