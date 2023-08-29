  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel CHP'li İBB yine eline yüzüne bulaştırdı
Yerel

CHP'li İBB yine eline yüzüne bulaştırdı

Yeniakit Publisher
2023-08-29 06:55:00 -

Şişli'de, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) ekibinin çalışması sırasında su borusu patladı.

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi beceriksizliklerine bir yenisini ekleyerek halkı zor durumda bırakmaya devam ediyor.

Bu kez iki mahalleyi susuz bırakan İBB, tepkilerin odağında.

Alınan bilgiye göre, İSKİ ekibinin, Gayrettepe Vefa Deresi Sokak'ta iş makinesiyle yapılan altyapı çalışması sırasında su borusu patladı.

Su tazyikli şekilde etrafa yayılmaya başladı. Patlayan boru saatlerdir etrafa su akıtmaya devam ederken olay yerine gelen belediye ekipleri tedbir aldı.

Su borusunun patlaması ve sonrasında yaşananlar bir vatandaşın cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde, patlayan borudan çıkan tazyikli suyun çevreye yayılması yer aldı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Öte yandan belediye tarafından, bölge sakinlerine cep telefonu üzerinden gönderilen mesajda "Sayın abonemiz, bölgenizi besleyen şebeke hattında meydana gelen arızaya müdahale çalışmaları devam etmekte olup Şişli ilçesi 19 Mayıs ve Fulya mahallelerine 29.08.2023 Salı günü saat 05.00'a kadar su verilemeyecektir." bilgisi paylaşıldı.​​​

İBB'nin yeni projesi: Bakireler Tapınağı taşındı
İBB'nin yeni projesi: Bakireler Tapınağı taşındı

Gündem

İBB'nin yeni projesi: Bakireler Tapınağı taşındı

İBB’nin sarhoşu CHP’nin İstanbul il delegesi yapıldı
İBB’nin sarhoşu CHP’nin İstanbul il delegesi yapıldı

Siyaset

İBB’nin sarhoşu CHP’nin İstanbul il delegesi yapıldı

İstanbul dökülüyor! Ne merdivenler çalışıyor ne İBB
İstanbul dökülüyor! Ne merdivenler çalışıyor ne İBB

Gündem

İstanbul dökülüyor! Ne merdivenler çalışıyor ne İBB

İBB iptal etti AK Partili belediye devreye girdi! Vatandaşa ücretsiz...
İBB iptal etti AK Partili belediye devreye girdi! Vatandaşa ücretsiz...

Yerel

İBB iptal etti AK Partili belediye devreye girdi! Vatandaşa ücretsiz...

İşte Ekrem İmamoğlu'nun yönettiği İBB gerçeği! Neredesiniz ey çevreci tayfası...
İşte Ekrem İmamoğlu'nun yönettiği İBB gerçeği! Neredesiniz ey çevreci tayfası...

Aktüel

İşte Ekrem İmamoğlu'nun yönettiği İBB gerçeği! Neredesiniz ey çevreci tayfası...

2
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Hamdi

Pkk lıları belediyeye doldurup kendin de tatilde gezersen sonuç bu. Bunlar iyi günlerimiz.

Selim

Beyler dolar 27 TL Hatırlatırım.Kara Propagandanızı daha iyi düzleme oturtsanız keşke.
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23