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Siyaset CHP'li İBB yıkmaya devam ediyor! Dikey bahçeleri bir bir kaldırıyorlar
Siyaset

CHP'li İBB yıkmaya devam ediyor! Dikey bahçeleri bir bir kaldırıyorlar

İBB, Esenler'de yer alan dikey bahçeleri yıkım çalışması başlattı. Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu olaya, "Bakımını yapmayı beceremedikleri Esenler'deki dikey bahçelerimizi de sökmeye başladılar." sözleriyle tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-12-12 13:57:00 - 2021-12-12 14:00:38

CHP'li İBB belediyesi Esenler'de yer alan dikey bahçeleri yıkma çalışmaları başlattı.

Olaya "CHP'li İBB yıkmaya devam ediyor..." sözleriyle tepki gösteren Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, "Bakımını yapmayı beceremedikleri Esenler'deki dikey bahçelerimizi de sökmeye başladılar." dedi.

Göksu'nun konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, yıkım çalışmalarının görüntüleri yer aldı.

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