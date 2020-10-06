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Gündem CHP’li iBB, yandaşa peşkeş tezgahı kurdu! Pes...
Gündem

CHP’li iBB, yandaşa peşkeş tezgahı kurdu! Pes...

Cumhuriyet Halk Partili İstanbul Büyükşehir Belediyesi, belediye bünyesindeki Hamidiye Su'ya ait bayilikleri de kendi yandaşlarına dağıtmaya başladı.

Yeniakit Publisher
2020-10-06 14:09:00 -
CHP’li iBB, yandaşa peşkeş tezgahı kurdu! Pes...

Başa geldiği günden bu yana sürekli yandaşlarına verdiği ihalelerle onları ihya eden CHP'li Ekrem İmamoğlu bu seferde Hamidiye Su ile yandaşlarına peşkeş çekmeye devam ediyor.

Bahçelievler'de su bayiliği yapan S.S., satış yaptığı bölgenin 'zorla' ikiye bölündüğünü, hatta bayisini bırakması karşılığında çok düşük bir fiyat teklif edildiğini öne sürdü. S.S. "Telefon açıp 'bırak' dediler. Şef Ersan Bey aradı. Neden dedim, 'Biz öyle istiyoruz' dedi. Bayilik bölgelerini kendi yandaşlarına peşkeş çekiyorlar" dedi.

Daha önce de 40 kuruşluk maskeleri CHP Kadın Kolları Başkanlığı'ndan birilerine 2,99 TL'den vermesi gündem konusu oldu.

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Yorumlar

hülya

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