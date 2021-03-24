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Gündem CHP'li İBB tutmayan kar nedeniyle vatandaşı isyan ettirdi
Gündem

CHP'li İBB tutmayan kar nedeniyle vatandaşı isyan ettirdi

Sabah saatlerinde aniden etkili olan kar yağışında işe gitmeye çalışan vatandaşlar, kayganlaşan merdivenlerde düşmemek için zor anlar yaşadı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün günler öncesi yaptığı uyarılara rağmen CHP'li İBB tarafından üst geçit ve merdivenlerinde herhangi bir tuzlanma çalışmasının olmaması vatandaşları çileden çıkardı. Bir vatandaşın İmamoğlu'na tepkisi kameralara yansıdı.

Yeniakit Publisher
2021-03-24 14:15:00 -

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından günler öncesinden yaptığı uyarıların ardından İstanbul’da, kar yağışı sabah saatlerinde etkili olmaya başladı. Ani bastıran kar yağışı trafikteki sürücülere ve işe gitmeye çalışan vatandaşlara zor anlar yaşattı.

“Vatandaş tuzlama yapılmayan merdivenlerden zor yürüdü”

Kar yağışı nedeniyle üst geçitler ve merdivenler beyaza büründü, yerler kayganlaştı. Toplu taşıma araçlarıyla işe giden vatandaşlar, kayganlaşan üst geçit ve merdivenlerinde yürümekte güçlük çekti. Kimi vatandaşlar düşme tehlikesi geçirirken, kimi vatandaşlar düşmemek için merdivenlere tutunarak yürüdü, bazıları ise yanındakilere tutunarak ilerleyebildi. Günler öncesinden yapılan uyarılara rağmen ani bastıran kar yağışı için İstanbul Büyükşehir Belediyesince herhangi bir hazırlığın ve çalışmanın yapılmaması vatandaşların tepkisine neden oldu.

“Günler öncesinde uyarıldı, adama masal gibi geliyor”

Tuzlama çalışmasının yapılmadığı merdivenlerden zor yürüdüğünü anlatan Sami isimli vatandaş, “İmamoğlu’nun İstanbul’u, yani elimiz kırılsaydı da oy vermeseydik. Günler öncesinden haber verildi, kar geliyor, bilmem ne geliyor diye, adama masal geliyor galiba, ya inanmıyor. İnsan bir hazırlık yapar, bir şey yapar. Şu hale bakın merdivenler olduğu gibi buz tutmuş vaziyette, insanlar yüzünü, gözünü patlatacak, kimsenin umurunda değil. Zorlanmaz olur muyum, iki sefer tökezledim. Yüzümüzü, gözümüzü patlatacaktık. Olmayacak işlerle uğraşıyor, işine bak ya, İstanbul’a bir çivi çak ya. Nereden seçtik seni anlamıyorum ki? Olacak şey değil ya” ifadelerini kullandı.

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