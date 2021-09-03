  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dev hibe desteği! Bakan Pakdemirli açıkladı
İçişleri Bakanlığı okullar ve çevrelerinde alınacak tedbirleri açıkladı
Tarım sektörü tarihi rekor kırdı
PKK'ya ağır darbe! Öldürüldüler
Gündem CHP'li İBB tedavisini tamamlamadan sokağa bıraktı! Saatlerce bağırsakları dışarıda dolaşan köpek kurtarılamadı...
Gündem

CHP'li İBB tedavisini tamamlamadan sokağa bıraktı! Saatlerce bağırsakları dışarıda dolaşan köpek kurtarılamadı...

Hayvan hakları aktivisti Sinem Umaş'ın iddiasına göre; CHP'li İstanbul Belediyesi tarafından "ameliyat" edilen köpek, yaraları kapanmadan sokağa bırakılınca bağırsakları dışarı fırladı. O hali ile saatlerce sokakta kalan çaresiz köpek kurtarılmadı.

Yeniakit Publisher
2021-09-03 19:50:00 - 2021-09-04 12:23:19

 Yeniakit.com.tr 

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bir sokak köpeğini "kısırlaştırma" yapmak için alarak, ona tedavi uyguladı. Hayvan hakları aktivisti Sinem Umaş'ın iddiasına göre, kısırlaştırması tamamlanan köpek, müdahaledeki yaraları kapanmadan tekrar sokağa bırakıldı.

Saatlerce bağırsakları dışarıda sokakta kaldı!

Sokağa bırakılan köpeğin bağırsakları ameliyat yerinden dışarı fırladı. Köpek, o hali ile Esenyurt ilçesinde dolaşırken vatandaşlar tarafından farkedildi. Çaresiz köpek bir süre yürüdükten sonra yorgun düşerek yere yattı. Vatandaşlar CHP'li belediyeden yardım istedi ancak dönüş yapılmadı. Köpek, çevredekilerin yardımı ile özel bir veterinere götürüldü ancak geç kalınmıştı. Bağırsakları dışarı çıkan köpek, kurtarılamadı.

Umaş, CHP'li İmamoğlu'na isyan etti!

Hayvan hakları aktivisti Sinem Umaş, yaşanan üzücü olaya twitter hesabından tepki gösterdi. CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kendilerine yardımcı olmadığını belirten Umaş, "Sayın Ekrem İmamoğlu asla bizi muhatap almıyor. Şehrinizde yaşayan hiç bir hayvanla ilgilenmiyorsunuz. Bu köpeğe bugün kısırlaştırma yapılıp, tedavisi bitmeden atılmış. Bağırsakları ameliyat yerinden fırlamış ve bu halde dolaşırken Esenyurt'ta bulundu." dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Ozcan tekdag

İnsana değer vermeyen hayvana değer verirmi çakmaimamoglu son kullanma tarihi geçti
  • Yanıtla

Sefer

Allah bu milleti putperest pisliklerden korusun
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay